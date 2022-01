¡Ex Miss USA Cheslie Kryst se suicida saltando al vacío desde un rascacielos en Nueva York! La ganadora del certamen de belleza en 2019, era abogada y dejó un significativo mensaje antes de quitarse la vida hoy domingo a los treinta años. DEP. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy domingo, la Miss Usa 2019 perdió la vida de forma trágica al saltar desde un rascacielos en la ciudad de Nueva York. Cheslie Kryst, quien también era abogada, se lanzó a sus treinta años de edad desde el piso 60 en el edificio Orión, 350 W. 42 St. a las 7:15 de la mañana, según anunció el New York Post, y fue encontrada muerta sobre la calle. "Devastados y con enorme tristeza, les comunicamos la muerte de nuestra querida Cheslie", anunció la familia de la reina de belleza en un comunicado. "Su luz iluminó a muchos con su fortaleza y su belleza. Se preocupó por los demás, amó, rió y brilló". También recalcaron su espíritu de servicio con el prójimo: "a través de su trabajo como abogada, luchando contra las injusticias sociales, como Miss USA y como conductora en EXTRA", recordaron. "Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y profesional, sabemos que la huella que dejó vivirá para siempre", finalizó el comunicado. Cheslie Kryst Credit: Dia Dipasupil/WireImage via Getty Images Cheslie Kryst Credit: Nicholas Hunt/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kryst, relató el New York Post, vivía en la novena planta del edificio, fue vista por última vez en el piso 29 y estaba sola cuando saltó al vacío. Kryst dejó un significativo mensaje en su red de Instagram que ahora toma sentido: "Que este día te traiga paz y descanso", escribió la fallecida bajo un bellísimo retrato, pocas horas antes de quitarse la vida. La ex Miss Usa también fue reportera para ExtraTV: "Tenemos el corazón roto", dijo la compañía en otro comunicado. "Cheslie no era solo parte vital de nuestro show. También formaba parte de nuestra querida familia de Extra y dejó huella en todo el equipo. Nuestro más sentido pésame para su familia y sus amigos". Hace algún tiempo, la reconocida psicóloga Esther Pérez nos habló del suicidio y las mejores armas para combatirlo. Descanse en paz, Cheslie Kryst.

