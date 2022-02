En 2018, Luis Sandoval sorprendió a todos al dar a conocer en Despierta América, donde colabora, que era homosexual. El comunicador sabía que esta declaración podía terminar con su carrera ¿qué lo motivó a revelar algo tan importante en su vida?

"Fue el suicidio de un niño, que se llama Jamel Myles, tenía nueve años, vivía en Colorado. Le confesó a su mamá que era gay. Su mamá le dijo 'perfecto hijo, te apoyo. No va a cambiar nada entre nosotros. El niño va a la escuela y empiezan a hacerle bullying; semanas después se suicida", relató Sandoval a People en Español. "La gente no sabe lo que es salir del clóset, no sabe el proceso que que uno tiene que pasar para aceptarse a sí mismo, y después luchar por la aceptación de los demás. Un niño de nueve años claro que sí puede saber que es gay, porque yo fui ese niño".

El presentador estaba convencido de que "no podía seguir ocultando mi orientación sexual, fingir ser alguien que no era". Sabía que se jugaba el todo por el todo; incluso, "antes de hacer ese segmento, estaba dispuesto a renunciar a este sueño si el público no reaccionaba favorablemente a mi anuncio". Le dijo a su ahora esposo que "si el público no me acepta tal y como soy, entonces, esta carrera no es para mí". Tras dar a conocer esta parte de su intimidad, tuvo un cambio fundamental en su vida, debido a que no solo pudo sentirse completamente libre, también se convirtió en un defensor de la comunidad LGTB+

Luis Sandoval2 Credit: instagram/Luis Sandoval

"¿Cómo es posible que nadie en la televisión en español, porque en inglés ya teníamos a Anderson Cooper, a Ellen Degeneres, que no hablen de esto abiertamente que es algo qué pasa en todas las familias, solo que no se habla", advirtió. "Ese coraje, decía 'no puedo hacer nada por Jamel, por su mamá; pero puedo evitar que vuelva a repetirse en otras familias'. Y dije 'si con mi ejemplo alguien puede sentirse identificado'; una mamá que diga 'mi hijo no es la única, ni hija no es la única'. Que se puedan ver reflejados era lo que quería hace nada más. Esa diferencia de decirles 'miren, aquí estoy. Soy una persona profesional; mi trabajo me respalda, mis compañeros de Despierta América me respaldan'. Esa era la intención".

Luis Sandoval Boda Credit: Luis Sandoval/Latin Iconos

Gracias a sentirse pleno, pudo cumplir el sueño de contraer matrimonio con Renato Pérez. "Fue chistoso porque cuando es una pareja de dos hombres es así como ¿quién le da el anillo a quién? No hay una tradición así. Un día estábamos cenando y le dije '¿sabes qué?, He pensado seriamente que me gustaría casarme contigo', el me dijo 'yo también'. Entonces le digo 'ya estoy buscando anillo', [me respondió] 'yo también'. Me dio mucha risa; le dije 'ya no me compres anillo'. Al día siguiente él me dio el anillo. Fue una sorpresa", reveló.

Luis Sandoval Boda Credit: Luis Sandoval/Latin Iconos

"Fue muy bonito. Jamás me imaginé que iba a casarme con un hombre que es el amor de mi vida. Ya nos habíamos casado por el civil en el 2020, pensábamos en ese año hacer nuestra boda, pero llegó la pandemia", agregó. En 2021, en Puerto Vallarta, hicimos la fiesta y nos dio mucho gusto sentir el apoyo de nuestras familias, de ambas familias. Fueron nuestras mamás quienes nos entregaron. Hicimos una ceremonia espiritual, nativa; de la cultura huichol, de la región de donde somos nosotros [Renato] de Jalisco, yo de Nayarit [México]".

"Sueño con inspirar y motivar a más personas con mi historia; con seguir cambiando vidas",

Luis Sandoval

boda luis sandoval Credit: Cortesía

Para el locutor de radio esto "fue una celebración de amor". "Representaba mucho más que solo la unión de Luis y Renato, representaba la oportunidad que tienen las nuevas generaciones de vivir plenamente su amor", expresó con lágrimas en los ojos.

Luis Sandoval Boda Credit: Luis Sandoval/Latin Iconos

Luis Sandoval, además de trabajar en Despierta América, está como titular de la emisión radial Buena vibra que se transmite en la estación K-Love 107.5 F.M.