Una reconocida guionista de Hollywood se quita la vida tras un año de lucha con la covid-19 Heidi Ferrer, guionista de la popular serie de adolescentes estadounidense Dawson’s Creek, padecía graves secuelas y malestares atribuidos a la enfermedad causada por el coronavirus. Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Heidi Ferrer, guionista entre otras cosas de la popular serie televisiva Dawson's Creek, se suicidó a los 50 años después de batallar por 13 meses contra todo tipo de secuelas y malestares provocados por la covid-19 Su esposo, el escritor Nick Guthe, comunicó el pasado 26 de mayo que Ferrer, madre de un niño de 13 años, había fallecido después de lidiar por largos meses con la enfermedad. "Mi hermoso ángel, Heidi, falleció esta noche después de una batalla de 13 meses contra una covid de largo plazo", dijo el esposo en la red social Twitter. "Fue una madre increíble". Guthe también dijo que Ferrer había luchado "contra esta insidiosa enfermedad con la misma ferocidad con la que vivía". "Te amaré por siempre y te veré en el futuro", aseguró. Pero no fue hasta ayer, en declaraciones a Deadline y TMZ, que el también productor y director reveló que su esposa se había quitado la vida. murió Heidi Ferrer Credit: Ian West - PA Images/PA Images via Getty Images Ferrer contrajo la covid-19 en abril del año pasado. En su blog Girl to Mom, aseguró el pasado septiembre que en ocasiones "no podía ver ninguna calidad de vida a largo plazo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En mis momentos más oscuros, le dije a mi esposo que si no mejoraba, no quería vivir así. No tenía tendencias suicidas, simplemente no podía ver ninguna calidad de vida a largo plazo y no había final a la vista ", escribió la también guionista de la serie Wasteland. "Sé que la gente morirá por suicidio, no podrá trabajar, ni siquiera cuidarse a sí misma, muchos viven solos, algunos no tienen hogar. Sé que algunos ya lo han hecho. Obtuve la perspectiva de que si bien no fui el más desafortunado que murió de esta enfermedad , no fui el más afortunado que quizás nunca lo contraiga o tenga un caso completamente asintomático", agregó. En sus declaraciones a Deadline, su esposo dijo que Ferrer estaba desde mayo "postrada en cama y con dolor físico constante" y que sufría de "temblores neurológicos severos y muchos otros síntomas". Ferrer fue una de las guionistas de Dawson's Creek, una de las series estadounidenses más populares de finales de los noventa e inicios del presente siglo. La serie dramática sobre un grupo de adolescente se posicionó en el puesto No. 90 en Entertainment Weekly en la lista de "New TV Classics" en 2007.

