La sugerencia de Jomari Goyso a Francisca para su boda que no agradó a la conductora: "Mi boda no es una pasarela" La conductora continúa ultimando los detalles del que promete ser uno de los días más felices de su vida y su gran amigo, el experto en moda y belleza de Univision, se ha convertido en uno de sus principales consejeros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Jomari Goyso; Francisca | Credit: Mezcalent (x2) Francisca siempre soñó con casarse por la Iglesia con su príncipe azul y, aunque la pandemia truncó hace dos años sus planes de darse el sí frente a Dios, cada vez está más cerca de vivir ese anhelado momento. Si bien la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision) no ha querido confirmar la fecha, todo apunta a que queda muy poco para poder ver a la también actriz de 32 años cumplir ese sueño en su República Dominicana natal. A pesar de que la boda parece estar a la vuelta de la esquina, la conductora aún continúa ultimando los detalles del que promete ser uno de los días más felices de su vida. "Hay muchas cositas que todavía faltan por definir, de hecho todavía no he visto ni arreglos de mesa ni nada, entonces [hay] muchas cosas todavía inconclusas", compartió la pareja de Francesco Zampogna en una reciente entrevista para el sitio Mamás Latinas. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Jomari Goyso, quien es uno de los grandes amigos que tiene Francisca dentro del medio artístico, no ha querido dejar solar a la conductora en los preparativos de su boda. Si bien el experto en moda y belleza de Univision se ha convertido en su principal consejero, no siempre las opiniones y las sugerencias de Jomari son bien recibidas por la conductora. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent La sugerencia de Jomari Goyso Y es que, según contó recientemente Francisca a Mamás Latinas, Jomari quiere que luzca 5 vestidos durante su boda, una sugerencia que la presentadora no está dispuesta a aceptar. "Jomari quiere que yo me ponga 5 vestidos y yo le dije a él: 'Mi boda no es una pasarela, yo tengo que sentarme, yo tengo que comer, yo tengo que tomar, yo tengo que disfrutar, yo tengo que saludar, no me voy a pasar la vida cambiándome'", compartió entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero sí habrá varios cambios, pero no van a ser 5 porque pues también hay que disfrutar la boda", aseguró Francisca, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. Francisca Lachapel, look del dia Francisca | Credit: Instagram/Francisca "La verdad el que me conoce a mí sabe que yo soy una princesita frustrada, entonces más o menos tienen que ir pensando cómo va a ser el tema de la boda", añadió sin dar más detalles.

