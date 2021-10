Suelta La Sopa llega a su fin. Así lo confirmó la cadena Telemundo ¡Los detalles! Después de ocho años en la pantalla de Telemundo, el programa Suelta La Sopa saldrá del aire en diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa Suelta La Sopa sale del aire. Así lo confirmó Telemundo a People en Español via un comunicado. "A fines de este año, Suelta la Sopa estará llegando al final de su ciclo en Telemundo. Durante sus ocho años en el canal, Suelta la Sopa llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia lo último en noticias de entretenimiento y celebridades", dice este mensaje de Telemundo. Según reportes, la cadena no renovó el contrato del show de noticias de entretenimiento, por lo que solo estará al aire por unos dos meses más. El programa de farándula es presentado por Jorge Bernal y tiene como panelistas a Juan Manuel Cortés, Luis Alfonso Borrego, Aylín Mujica, y Orlando Segura. "Le agradecemos a todo el talento y el equipo de producción por su dedicación y compromiso en hacer a Suelta la Sopa un programa representativo de las tardes en Telemundo", añade el comunicado de la cadena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Suelta La Sopa Jorge Bernal Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) El programa antes contaba con la presencia de otras carismáticas panelistas como Carolina Sandoval, Verónica Bastos, Andrea Escalona y Vanessa Claudio, quienes abandonaron el show por diferentes razones. Suelta La Sopa Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Según reportes, High Hill Entertainment es la productora dueña del título de Suelta La Sopa y coproduce el programa con Telemundo. Algo que se ha rumorado es que el programa podría trasladarse a otra cadena o ser trasmitido en alguna plataforma digital. ¿Qué nueva programación llenará el espacio de SLS en la pantalla de Telemundo? ¡Seguiremos informando!

