Ella es Montserrat Bernabeu, la suegra "bruja" que Shakira menciona en su tema Montserrat Bernabeu, la suegra a la que hace referencia Shakira, es una brillante profesional de la medicina que se ha visto envuelta en la polémica global generada por la canción de la madre de sus nietos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Shakira y Bizarrap lanzaran la polémica canción en la que la colombiana la emprende contra el padre de sus hijos, muchos se han dedicado a analizar cada una de las referencias que la cantante devela en la letra del tema del que todos están hablando. Que si un Casio, que si un Twingo, que si Clara, que si Hacienda... y también "la suegra". Hasta la madre de Gerard Piqué cogió su pedazo de pastel en el tema musical que es el éxito del momento. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda...", dice la canción. ¿Quién es Montserrat Bernabéu, la suegra que vive muy cerca de Shakira en Barcelona y que ahora también está en el ojo del huracán? Montserrat Bernabeu y Shakira Montserrat Bernabeu y Shakira | Credit: Jean Catuffe/Getty Images Bernabeu, de 60 años, es una conocida especialista en medicina física y rehabilitación. Actualmente es codirectora en la Fundación Institut Guttmann, entidad dedicada a la neurorrehabilitación y salud cerebral, de la que fue jefa de la Unidad de Daño Cerebral de 1997 a 2018. La madre de Piqué está casada desde hace más de tres décadas con Joan Piqué, un abogado y empresario, con el que ha tenido dos hijos: Gerard y su hermano menor, Marc. El gen del fútbol les viene en buena parte del padre de la la Dra Bernabeu, Amador Bernabeu, quien fue directivo por largos años del FC Barcelona, el club en el que Gerard triunfó como defensa hasta su reciente retirada. Por los más de 10 años que Shakira y Piqué estuvieron juntos, a la colombiana se le vio en varios eventos junto a su suegra y hasta donde se sabe, la relación entre ambas era maravillosa. Incluso se dice que Shakira la llamaba "mi suegrita", y Bernabeu le profesaba mucho cariño a la cantante, tal como lo dijo en declaraciones a la revista Vogue. "Es una persona espectacular, una mujer sencilla y de grandes valores que además resulta ser la segunda mujer más importante del mundo del espectáculo. Yo la encuentro una persona fascinante", dijo la Dra Bernabeu a la publicación. Montserrat Bernabeu y Shakira Montserrat Bernabeu y Shakira | Credit: Jean Catuffe/Getty Images Que la relación no debe ser la misma ahora lo indica no solo la mención a la suegra en el tema con Bizarrap, sino el hecho de que la intérprete de "Dónde estás corazón" colgó del balcón la figura de una bruja "del tamaño de una persona" mirando hacia la casa de los padres de Piqué, que es adjunta a la que aún ocupa Shakira con sus hijos en Barcelona, según dijo el periodista catalán Jordi Basté, en su programa de radio El món a RAC1. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos medios españoles han señalado que la causa del cambio de actitud de la colombiana hacia su suegra fue el hecho de que dieran la bienvenida a su nueva novia, Clara Chía, a la familia y la casa. Ciertamente, a la joven de 22 años hace poco se le vio de vacaciones con la familia de su novio en el Pirineo catalán. Incluso en una ocasión Bernabeu declaró que Clara era una joven "educada" y "cariñosa".

