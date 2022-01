¡Pepillo Origel afirma que la mamá de Nodal pidió a Belinda que deje a su hijo! Dinero, edad… ¡Estos son los motivos por los que, al parecer, la suegra de Belinda quisiera que la pareja rompiera! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Silvia Cristina Nodal, la mamá del cantante Christian Nodal, celebró con fervor el anuncio del compromiso de su hijo con la famosa Belinda. Ahora, Pepillo Origel aseguró en el programa Con Permiso que las cosas han cambiado y la futura suegra de la cantante le pidió que se aleje de su retoño. "¡Crece mi familia!", expresó Silvia Cristina Nodal de inmediato tras conocerse el compromiso de los cantantes. "Vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso. Reciban un gran abrazo de todos nosotros que tantos los queremos que Dios siga bendiciendo esta relación como hasta ahora". "La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda 'mira, hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar, está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes, le falta mucho'" reveló Pepillo Origel. Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: IG/Christian Nodal y Belinda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de sugerirle que se buscara "otro más grande", también parece ser que le preocupan los gastos de su hijo alrededor de Belinda: "porque ella le hace gastar un dineral al muchacho, y la mamá dice: 'pues nos va a dejar sin un peso´, eso dice la señora. Eso me contaron. Yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco", contó Origel, un personaje no exento de polémicas. Hace unos meses, el conductor mexicano fue acusado por el alcalde de Miami de "falta de respeto", ya que éste voló a Miami para ponerse la vacuna, cuanto todavía los residentes de la ciudad de la Florida hacían cola para que les suministraran la vacuna.

