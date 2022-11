Subastarán las pertenencias de Marilyn Monroe, incluyendo una carta de su padre biológico Más de 175 piezas pertenecientes a la legendaria actriz Marilyn Monroe serán subastadas el 17 y 18 de diciembre en Beverly Hills. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos de Marilyn Monroe podrían tener un pedacito de su ídolo si sus cuentas de banco se los permite. Más de 175 piezas pertenecientes a la legendaria actriz serán subastas en la presentación en vivo de Julien's Auctions and TCM Present: Icons & Idols Hollywood el 17 y 18 de diciembre. La colección a la venta incluye una carta escrita a mano por vendedor de películas Charles Stanley Gifford, quien recientemente fue señalado como el padre biológico de Monroe por medio de una prueba de ADN. "Esta tarjeta es el único artefacto material conocido que establece cualquier conexión o comunicación entre Gifford y su famosa hija", reveló la casa subastadora a través de un comunicado, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marilyn Monroe auction Credit: JULIEN'S AUCTIONS Aparentemente, Gifford entregó la carta personalmente a su hija cuando ella se encontraba en el hospital. "Descubrí la carta por casualidad mientras preparaba los archivos personales de Marilyn para la subasta en Julien's Auctions", comentó el historiador y coleccionista de la artista Scott Fortner. "Esta es la única evidencia conocida y documentada de alguna relación entre Monroe y Gifford, lo cual resuelve el misterio sobre si conoció o tuvo contacto con su padre biológico". Marilyn Monroe auction Credit: JULIEN'S AUCTIONS Se estima que el documento se venda por entre $2,000 y $3,000. La tarjeta muestra a una niña parada sobre una nota musical, con una nota escrita a mano en su interior. "Querida Marylyn", dice parte de la tarjeta con el nombre escrito incorrectamente. "Esta pequeña alegre nota para que te alivies es para decir que [mis] pensamientos y deseos también están contigo todos los días". Marilyn Monroe auction Credit: AMAZONJULIEN'S AUCTIONS Y una "pequeña oración también", agregó el padre, firmando la carta "Stanley Gifford, Red Rock Dairy Farm, Hemet, Calif.". Entre las piezas a la venta también estarán varios productos de belleza como los contenedores de sus labiales, pestañas postizas y sombras. Además, varios vestidos que usó durante su vida que se estima alcanzarán un precio de hasta $80,000. Marilyn Monroe auction Credit: JULIEN'S AUCTIONS También se subastarán cartas, fotografías, su chequera personal y hasta su archivo médico que incluye detalles de sus supuestos arreglos cosméticos. "Esta subasta nos acerca a la persona real que era y Julien's ha hecho un trabajo increíble curando ese vistazo a su corta vida", expresó Pola Changnon, gerente general de TCM. Marilyn Monroe auction Credit: JULIEN'S AUCTIONS La subasta se llevará a cabo en persona y de manera virtual —a través de juliensauctions.com— el 17 y 18 de diciembre a las 10 a.m., en Beverly Hills, California.

