Subastan tarjeta de puntuación autografiada por Kobe Bryant Una casa de subastas a puesto a la venta la tarjeta estadística del juego en que Kobe Bryant llegó a sumar 81 puntos. Lo que se recaude se destinará a las familias de quienes perecieron junto a la estrella de la NBA. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La casa de subastas Goldin Auction ha puesto a la venta una tarjeta de estadísticas autografiada por Kobe Bryant con el fin de ayudar a la fundación del fallecido deportista. La tarjeta se entrega a empleados, reporteros y jugadores tras el partido y mide 8 x 10 pulgadas, que fue firmada por el entonces jugador de Los Ángeles Lakers tras el legendario juego en que anotó 81 puntos. De acuerdo a People, la tarjeta fue puesta a la venta poco más de una semana después del accidente aéreo en que Bryant, de 41 años, y su hija Gigi, de 13, junto a otros siete pasajeros, perdieron la vida. Según el listado, el 100 por ciento de las ganancias se destinarán a la entidad MamaOnThree creada por la fundación del deportista, Mamba Sports Foundation, para ayudar a las familias de las víctimas afectadas por la tragedia. Image zoom La puja mínima es de $1,000 y estará en subasta durante los próximos 18 días. Se la llevará quien haga la mejor oferta. La tarjeta en cuestión responde al inolvidable juego del 22 de enero del 2006 contra los Toronto Raptors en que Bryant rompió su propio récord al anotar 81 puntos en menos de 42 minutos en el Staples Center de Los Ángeles. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exjugador y su hija perdieron la vida junto a Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli de 56; Christina Mauser, de 38; y el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, de 50. Advertisement

