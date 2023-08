Subastan micrófono que Cardi B lanzó a una fanática y ya ha alcanzado una gran cifra El episodio vivido entre Cardi B y una fanática estás rindiendo frutos y el micrófono que la famosa lanzó está recaudando muchas ofertas para su venta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Cardi B protagonizó un momento complicado tras agredir a una asistente a su concierto con el micrófono que tenía en mano. De hecho, todo comenzó cuando la persona en cuestión, le arrojara a la cantante agua, se argumentó que, supuestamente, había sido a solicitud expresa de la famosa ante las altas temperaturas de Las Vegas, donde se llevó a cabo la mencionada presentación. Así, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la intérprete de "Tomorrow 2", no dudó en reaccionar y le lanzó el artefacto a su agresora. Ese instante quedó registrado en video y se volvió viral. Se mencionó que la policía investigaría lo ocurrido, pero no hay mayores detalles al respecto. Cardi B Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images) Ahora, ha llamado la atención que el mencionado micrófono, un Shure modelo Axient cuyo valor por unidad oscila los USD 1,500 dólares, está siendo subastado en eBay por un hombre llamado Scott Fisher, propietario de The Wave, compañía de audio que se encargó de proporcionar esta herramienta para el show de Cardi B. Esta persona asegura que lo que se recaude será destinado a obras benéficas. Cardi B Credit: Mega/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo el micrófono con el que Cardi B fue lo suficientemente amable para golpear a alguien que le salpicó un poco de líquido hace unos días", dice el anuncio. "Después de un poco de aliento de la gente, decidí subastarlo con el 100% de las ganancias que se dividirán en partes iguales entre dos organizaciones benéficas. Una es una organización benéfica local llamada Friendship Circle Las Vegas. El otro es Wounded Warrior Project". Cardi B Hasta el momento se han ofrecido 94,600 dólares, pero la subasta, que inició el 1 de agosto de 2023, todavía tiene algunos días para recibir ofertas. Según han reportado algunos medios de comunicación, expertos aseguran que la cifra podría alcanzar entre 250 a 500 mil dólares. Hasta el momento, Cardi B no se ha pronunciado al respecto.

