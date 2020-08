¡Su Ferrari chocó! El novio de Belinda cuenta los detalles del accidente y cómo está "Muchas gracias por preocuparse por mí". Christian Nodal reapareció en un video en redes para tranquilizar a todos y compartió su estado tras conocerse el golpe que sufrió su carro de alta gama. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Menudo susto ha dado Christian Nodal a sus seguidores. La noticia de que su coche había sido impactado fuertemente y había quedado dañado se disparó como la pólvora en redes. Y así fue, su Ferrari recibió un fuerte impacto tal y como el propio cantante ha confesado en un mensaje tranquilizador en redes donde contaba exactamente qué es lo que había pasado. "Mi gente, muchas gracias por preocupase por mí, bendito Dios, está todo bien", arrancaba el novio de Belinda en un video en sus historias de Instagram. "En la mañana uno de mis seguridades tuvo un choque", prosigue el coach de La Voz Azteca. Afortunadamente no solo no pasó nada grave sino que el joven cantante de 21 años resultó no estar en el carro de alta gama en el momento del incidente. "Yo no estaba presente", recalcó, al igual que quiso aclarar que su empleado estaba sano, salvo y fuera de peligro. "Él ya está bien gracias a Dios, los daños son solo materiales", expresó con todo el cariño. Un mensaje alentador que ha permitido a todos respirar más tranquilos. Especialmente a Belinda, su compañera en La Voz Azteca y su nuevo gran amor. A la pareja ya le queda nada para acabar el programa que les unió sentimentalmente y que les ha permitido vivir una de las historias de amor más fuertes de este verano.

