"Una tragedia de Hollywood": Steven Seagal acusado de violencia por su exesposa Kelly LeBrock, quien fuera esposa de Seagal y madre de tres de sus hijos, ha declarado públicamente que también es una de sus víctimas de violencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kelly LeBrock y Steven Seagal Kelly LeBrock y Steven Seagal | Credit: Tom Wargacki/WireImage Durante varios años la estrella de Hollywood Steven Seagal ha sido acusado por varias mujeres de agresión sexual. Ahora la actriz y supermodelo Kelly LeBrock, quien fuera su esposa y madre de tres de sus hijos, ha declarado públicamente que también es una víctima de violencia por parte del actor estadounidense. "Creo que es una persona muy triste y es lo que yo llamaría una tragedia de Hollywood", dijo a Page Six LeBrock durante una entrevista. "Creo que fue muy intimidado de niño, muy enfermizo, muy débil y supongo que la gente que es tratada de esa manera en su infancia terminan perdiéndose a medida que envejecen", añadió la actriz de 61 años. Le Brock estuvo casada con Seagal desde 1987 a 1996, y ambos son padres de Annaliza, Arissa y Dominic. La actriz también aseguró durante la entrevista que nunca le interesó la fama, y que lo que más desea es casarse y llevar una vida normal. "Sabes que nunca me impresionó ser famosa", dijo. "Me levantaba todos los días a hacer mi trabajo, no pensaba en ser una linda dama ni ninguna de esas tonterías. Nunca me ha impresionado. Creo que soy bastante normal". Kelly LeBrock y Steven Seagal Kelly LeBrock y Steven Seagal | Credit: Tom Wargacki/WireImage "Honestamente, solo quiero casarme y quedarme en casa", aseguró. "Tengo a mis hermosos nietos que recién estuvieron aquí y son increíbles. Mi vida esta muy llena". "He conocido a un hombre maravilloso al que realmente respeto y estoy enamorada por primera vez en mucho tiempo. Además es brillante. Es neurólogo —uno de los mejores del país— y es muy agradable tener a alguien inteligente con quien hablar", añadió. Seagal fue acusado en 2018 de agresión sexual por dos mujeres. Según Page Six, ambos casos quedaron fuera del plazo de prescripción y no se presentaron cargos contra el actor. Luego otras once mujeres, incluidas las actrices Jenny McCarthy, Portia de Rossi y Julianna Margulies, acusaron al actor de conducta sexual inapropiada. Una de las denuncias más conocidas contra Seagal fue la de la aspirante a actriz Faviola Dadis, quien asegura que durante una prueba cuando tenía 17 años el actor le pidió que desfilase para él en ropa interior e intentó besarla y tocarla. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN De estas y otras acusaciones hechas contra su persona, Seagal insinuó en una entrevista a través de Skype con la estación de San Diego, Kusi News, que eran falsas. "Cuando la gente hace acusaciones, a menudo mienten", dijo. "Quieren acabar con alguien, vengarse de alguien, quieren fama, quieren dinero. Y no solo mujeres, también hombres. Muchos hombres y mujeres mienten cuando acusan a hombres, y cuando mienten, acaban con la credibilidad de muchas víctimas reales".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Una tragedia de Hollywood": Steven Seagal acusado de violencia por su exesposa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.