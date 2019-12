El presentador Steve Harvey vuelve a ser criticado por su desempeño en Miss Universo ¿Qué pasó? ¿Vuelve a cometer un error el presentador Steve Harvey durante el certamen de Miss Universo? ¿Qué pasó? By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El presentador Steve Harvey causó gran revuelo en el 2015 durante su presentación del certamen Miss Universo, al equivocarse a la hora de anunciar la ganadora, diciendo que era Miss Colombia Ariadna Gutiérrez cuando en realidad era Miss Filipinas Pia Alonzo Wurtzbach. Después de pedir disculpas públicamente por el error, Harvey y Gutiérrez hicieron las paces. Sin embargo, cuatro años después del error durante la coronación que se hizo viral, Harvey fue criticado por aparentemente volver a confundir a dos candidatas en la pasada gala, donde fue coronada Miss Sudáfrica Zozibini Tunzi como Miss Universo 2019. Image zoom A la hora de anunciar la ganadora del ‘Mejor Traje Típico', Harvey dijo ante las cámaras: “Veamos ahora a la ganadora, Filipinas”, mientras se veía en la pantalla una foto de Miss Filipinas Gazini Ganados con su tradicional atuendo. Sin embargo al lado del presentador no estaba Granados sino Miss Malasia, Shweta Sekhon, quien le agarró el micrófono a Harvey y dijo ante todos: “No es Filipinas, es Malasia”. Image zoom “Okay, déjenme explicarles algo”, dijo el presentador ante la incómoda situación frente a millones de espectadores. “Tienen que dejar de hacerme esto”, añadió, refiriéndose a los productores del show en vivo. “Yo puedo leer. Lo están tratando de arreglar ahora. Ven, esto es lo que me hicieron en el 2015, me hicieron una mala jugada. Esta es Malasia. Me encanta este traje típico de Malasia. Esto es una locura”. De hecho, Harvey sí anunció a la ganadora de correcta del ‘Mejor Traje Típico'. “Miss Universe Filipinas Gazini Ganados es la ganadora de la competencia de mejor traje típico de Miss Universo 2019″, aseguró la organización de Miss Universo a PEOPLE via un comunicado. “Como parte de la transmisión en vivo, también presentamos el traje nacional de Miss Universe Malasia Shweta Sekhon. Él no cometió ningún error sobre quien fue la ganadora del ‘Mejor Traje Típico' ni tampoco hubo errores en el teleprompter ni por parte de la producción”. Al despedirse de Miss Malasia al aire, Harvey usó su sentido del humor para aliviar la tensión, bromeando: “Tengo miedo de repetir tu nombre porque no sé qué carambas está haciendo ese teleprompter”. Advertisement

