Stephanie Valenzuela rechaza acuerdo para que Eleazar Gómez quede en libertad La defensa de Eleazar Gómez aseguró que habría un trato para que el actor saliera de prisión; lo cual, fue desmentido por Stephanie Valenzuela. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se llevó a cabo una nueva audiencia en el delito de violencia familiar equiparada en contra de Eleazar Gómez, quien permanece en prisión. La defensa del actor buscaba llegar a un acuerdo con Stephanie Valenzuela, la demandante, para que él pudiera seguir con su proceso en libertad. Sin embargo, la influencer se negó a realizar cualquier tipo de trato para que eso fuera posible. "Estoy aquí cumpliendo con el deber de venir cada vez que me llaman. Es un proceso largo que por eso algunas mujeres desisten, pero yo les demuestro que no voy a desistir, sigo firme en mi posición", advirtió Valenzuela a los medios de comunicación. "Ya esa etapa pasó, el perdón no se lo voy a da. Lo perdoné de corazón, se lo dije. Y vamos a dejar que esto siga por la ley". Además, en un comunicado que dio a conocer su agencia de representación, la peruana "dejó claro que continuará con el proceso legal, resaltando que 'acatará la decisión final que tome el juez' que lleva el caso y así cerrar este suceso para pasar esta página de su vida y concentrarse más en su carrera musical". Image zoom Credit: IG Eleazar Gomez, IG Tefi Valenzuela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a las declaraciones de la defensa de Eleazar Gómez donde insisten que seguirán buscando un acuerdo para lograr su liberación, Stephanie Valenzuela fue enfática al asegurar que continuará "alzando la voz por las mujeres en Latinoamérica, invitando a no quedarse calladas y denunciar cualquier abuso por parte de sus parejas en el presente o pasado". Mientras tanto, el proceso legal continúa.

