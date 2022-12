Stephanie Salas y Humberto Zurita encienden las redes al posar sexy en su primera foto juntos El romance entre Stephanie Salas y Humberto Zurita se consolida; los actores demostraron su amor con candentes imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En septiembre de 2022, se dio a conocer que Stephanie Salas y Humberto Zurita habían iniciado una relación sentimental. Posteriormente, el actor confirmó públicamente el romance e incluso dio detalles de la forma en que surgió. De hecho, dejó claro que "siempre la he querido mucho y ahora la quiero más", y no ha dudado de hablar al respecto públicamente. Ahora, la pareja presume su amor con imágenes en blanco y negro, donde ambos famosos portan chaquetas de piel, lentes oscuros y posan de manera muy sensual. "Érase una vez… el amor", escribió Salas para acompañar las fotografías que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Michelle Salas, primogénita de la intérprete de "Ave María", no dudó en pronunciarse al respecto primero con la frase "los amo" y, posteriormente, "Oh mi Dios" con emoticones de llamas. Pero no fue la única, también otros famosos reaccionaron. "¡¡¡Me encantan!!! ¡¡¡Qué dure por siempre en Amor!!!!", dijo Lorena Herrera; "¡Qué felicidad me da verlos juntos! ¡Los amo!", expresó Kika Edgar, y "¡Qué viva el amor!", comentó Paty Manterola. Humberto Zurita y Stephanie Salas Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas tampoco quisieron quedarse atrás y de inmediato se expresaron tras estas sexys imágenes de los actores. "El señor Zurita un gran actor se merece una oportunidad en el amor. Felicidades"; "Me encantan. Él viudo, ella soltera ¿cuál es el problema que estén juntos? ¡¡¡Viva el amor!!!"; "Para el amor no existe edad, tiempo e imposibles. A disfrutar cada momento"; "Me alegro mucho de esa pareja; soy muy ajena a sus vidas, simplemente bendecir su vida, su relación, ambos me parecen personas de gran valor"; "Me muero de los guapos que son", y "Dos maravillosos corazones en uno solo", fueron algunos mensajes. Como han dejado claro con estas fotografías, Stephanie Salas y Humberto Zurita están disfrutando plenamente de su amor.

