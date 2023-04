Stephanie Salas revela sí se casa con Humberto Zurita Luego de que Stephanie Salas y Humberto Zurita dieran a conocer su relación sentimental, no dudan en mostrar su amor y cada se ve que el romance está cada día más sólido ¿llegarán al altar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 26 de febrero de 2019, Humberto Zurita quedó viudo tras estar casado por 33 años con Christian Bach, se le relacionó sentimentalmente con diversas mujeres. Sin embargo, el actor continuaba siendo fiel a la memoria de su fallecida esposa. El año pasado, sorprendió cuando dio a conocer que mantenía una relación sentimental con Stephanie Salas; incluso dio detalles de cómo surgió el idilio. Ya han pasado varios meses y la pareja no duda en presumir su amor a los cuatro vientos; incluso, el pasado 14 de febrero de 2023, el protagonista de la serie El galán, no dudó en darle un romántico mensaje a la actriz. "La vida me brinda hoy, un camino nuevo para poder hacer crecer de nuevo la semilla del amor. Tú eres la mujer con la que puedo compartir el camino que me queda por recorrer . Gracias amor por tu cariño y tu dulzura, por tu integridad y tu forma original y sincera de amar y hacer crecer en mi corazón la fuerza del amor. La vida sin amor, no tiene sentido. Te amo hoy, 14 de febrero aquí y ahora y, todos los días que me queden por vivir Stephanie Salas". Ante ello, se abre la posibilidad de que la pareja pueda contraer matrimonio ¿será posible? La intérprete de "Ave María" despejó la duda. "Siempre he querido llegar al altar, pero nunca ha podido ser posible, así que esperemos que pronto", confesó Salas a los medios de comunicación. Humberto Zurita y Stephanie Salas Humberto Zurita y Stephanie Salas | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso, bromeó con la posibilidad de hacer una celebración en familia, debido a que se rumora que su primogénita Michelle, está preparando sus próximas nupcias. "¡Boda doble, exacto!", concluyó. Mientras llega o no el casamiento Stephanie Salas y Humberto Zurita disfrutan de su amor y, además, están compartiendo créditos en la obra Papito querido.

