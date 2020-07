Stephanie Salas revela lo difícil que fue enfrentar tan joven la maternidad de la hija que tuvo con Luis Miguel Stephanie Salas acepta que fue difícil ser una joven madre soltera de su hija Michelle, a quien procreó con Luis Miguel. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Stephanie Salas se convirtió en madre de Michelle, la hija que procreó con Luis Miguel, cuando tenía 19 años. Tras el abandono del padre, la actriz tuvo que criar sola a la niña. Ahora revela lo difícil que fue convertirse en madre soltera a tan temprana edad y cuando su carrera estaba en pleno auge. “Tenía 19 años, tampoco tenía 15. Tenía todas las ganas del mundo para responsabilizarme de mi situación; incluso, así fue en mi vida”, mencionó Salas al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Tampoco me encantaba que a los 19 años tienes que quedarte a cuidar a tu hijo cuando tus amiguitas se iban a echar su desastre por aquí y por allá. Fue fuerte, muy fuerte”. RELACIONADO: La hija de Luis Miguel disfruta de Milán con su madre Image zoom Getty Images Convencida, la intérprete de “Ave María” dejó claro a sus familiares que desde el primer momento que se enteró de su embarazo tomó la decisión de tener a su bebé y asumir la responsabilidad en solitario. “Avisé [a mi familia:] ‘Me está pasando esto [estoy embarazada] y voy a seguir adelante con eso’. Todo el mundo infartado. Pero ni pueden obligarme y menos a una mujer mayor de edad”, advirtió. “Con esa convicción seguí adelante en mi vida”. Image zoom Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images; Ethan Miller/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por supuesto, convertirse en madre tan joven le restó oportunidades laborales. Después, como muchas otras madres solteras, ha hecho un esfuerzo por equilibrar su vida familiar con la profesional y no se arrepiente de sus decisiones. Si bien reconoce que “no ha sido fácil porque a veces sí necesitas que te echen la mano”. “Un gira que estaba maravillosa, pero que implicaba irte a vivir a Colombia un año y ¿qué hacía entonces con mis hijas? He tratado de tener las dos cosas [familia y carrera]”, confesó. “Al final del día es ser y sentirse una mujer realizada y plena con lo que hace. Ahorita estoy tranquila y en paz de ver que mis hijas están bien”.

Close Share options

Close View image Stephanie Salas revela lo difícil que fue enfrentar tan joven la maternidad de la hija que tuvo con Luis Miguel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.