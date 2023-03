Esto dijo Stephanie Salas sobre demanda contra Luis Miguel por pensión alimenticia Stephanie Salas tuvo una hija con Luis Miguel, Michelle. La famosa ha declarado que nunca le pidió nada al cantante ¿qué dice de la demanda que el cantante tiene por pensión alimenticia? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que Aracely Arámbula está llevando a cabo un proceso legal en contra de Luis Miguel, debido a que no cumple con el pago de manutención de Miguel y Daniel, los hijos que procreó con la actriz, desde 2019. Por su parte, Stephanie Salas quien concibió junto al cantante a Michelle Salas, nunca recibió apoyo económico del intérprete de "Cómo es posible que a mi lado" para la manutención de la primogénita de ambos. Ante la situación por la que atraviesa la protagonista de la teleserie La doña, la cantante fue cuestionada respecto a esta situación. "La verdad, estoy muy ajena a eso. No sabría [qué decir]. Bueno, cada quien hace lo correcto, lo que tiene que hacer", advirtió Salas a los medios de comunicación. "Como mujer [apoyó a Aracely Arámbula] cien por ciento". En asunto sobre lo que rompió el silencio fue sobre el escándalo por el que atraviesa su familia luego de que se diera a conocer que su tío Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna perpetraron un robo en contra de su abuela Silvia Pinal; incluso, la cónyuge aceptó que los audios que circularon eran verdaderos e intentó deslindar a su marido de cualquier responsabilidad. Stephanie Salas y Luis Miguel Credit: Victor Chavez/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad, una situación deplorable, muy triste, lamentable. ¿Qué puedo decir? No tengo palabras para lo que está pasando", advirtió. "No me quiero meter en los adentros familiares porque es un tema delicado, es un tema personal, si lo ven así, familiar. Que se resuelva internamente es lo único que pido y que las cosas vayan a buen puerto". Stephanie Salas prefiere mantenerse alejada de cualquier polémica y dedicarse a sus compromisos laborales; además, confesó que disfruta de su romance con Humberto Zurita.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esto dijo Stephanie Salas sobre demanda contra Luis Miguel por pensión alimenticia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.