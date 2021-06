“No nos esperábamos algo así”, Stephanie Salas sobre situación legal de ella y Michelle contra Luis Miguel El retrato que la serie biográfica de Luis Miguel hizo sobre Michelle y Stephanie Salas ha causado molestia en ellas. Ahora, la madre de la influencer rompe el silencio sobre las acciones legales que pretenden emprender en contra del cantante y la producción. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La controversia alrededor de la serie biográfica de Luis Miguel continúa, particularmente, porque durante el capítulo final de la segunda temporada el personaje de Michelle Salas, hija del cantante, quedó expuesto en su intimidad; lo cual, molestó a la influencer y a su madre Stephanie Salas, quien en la primera entrega también fue retratada de una manera que considera inadecuada. Ante ello, ambas se pronunciaron en redes sociales ¿tomarán acciones legales contra el intérprete de "Tengo todo excepto a ti"? "No nos esperábamos algo así y, de repente, estamos hablando y discutiendo este tema aunque no hubiéramos querido, aquí estamos", reveló Stephanie Salas al programa mexicano de radio Todo para la mujer (Radio Fórmula). "Nos manifestamos el día de ayer con esta inconformidad, pero cada quien sigue su vida. No estamos todos los días viendo cómo vamos a proceder en contra de esto. Al contrario, estamos viendo cómo se dan las cosas alrededor de esta situación y si vale la pena, y si conviene. Porque también hay que entender que cuando hay una producción detrás hay muchos factores que la amparan". Pese a ello, la cantante explicó que está asesorándose sobre sus derechos jurídicos al respecto. Por otro lado, dejó claro que solo "compete a mi hija" decidir sobre cualquier acción jurídica que quiera emprender. Sin embargo, advirtió que ambas están estudiando la situación a detalle para saber cuáles son sus opciones y asegura prefiere que todo concluya de manera armónica. "Lejos de hacer un rollo innecesario, queremos ver hacia dónde desemboca todo esto", explicó. Michelle Salas, Luis Miguel y Stephanie Salas Michelle Salas, Luis Miguel y Stephanie Salas | Credit: Venturelli/WireImage; Ethan Miller/Getty Images; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le doy un voto de confianza a que gane el bien y no tener que entrar, ahorita, en una situación innecesaria", mencionó. "Nuevamente, sale la Stephanie en defensa, pero también, como la pacifista que soy, decir que esto tenga un buen cauce porque al final estamos hablando de sangre, de familia y no está padre entrar en problemáticas familiares. Esperemos que todo esto desemboque en el bien y que nadie salga afectado de esto, más de lo que ya nos afectaron el domingo". Mientras todo se resuelve, Stephanie Salas promueve su nuevo sencillo titulado "Supermán".

