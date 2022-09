Stephanie Salas se pronuncia ante rumores de romance con Humberto Zurita Desde hace unos dias, Stephanie Salas y Humberto Zurita han sido captados juntos en diversas ocasiones ¿hay romance? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, se ha rumorado que Stephanie Salas y Humberto Zurita mantienen una relación sentimental. De hecho, las especulaciones crecieron a partir de que fueron vistos entrando juntos al cine y porque se dieron a conocer imágenes de la actriz conviviendo con el viudo de Christian Bach y sus hijos. Ante ello, la también cantante fue cuestionada sobre este supuesto idilio. "¿Quién dice eso? [sobre un romance con Humberto Zurita]", cuestionó Salas a los medios de comunicación. La intérprete del tema "Ave María" se negó en todo momento a abordar el tema. Aunque dejó abierta la posibilidad de que los rumores podrían ser ciertos. "Uhhhh. Lo que el público quiera. Ajá", mencionó con una enorme sonrisa en el rostro. De lo que sí quiso hablar la madre de Michelle Salas fue de su regreso a los escenarios; por lo cual "estoy bien, contenta" y se está preparando para las presentaciones que dará en el espectáculo Grandiosas, donde comparte con otras cantantes. "Conciertos de entrada", mencionó. "Vamos a estar pronto de gira. Hay muchas sorpresas ya". Stephanie Salas y Humberto Zurita Stephanie Salas y Humberto Zurita | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que el histrión se convirtió en viudo tras la muerte de Christian Bach, el 26 de febrero de 2019, se le ha relacionado sentimentalmente con diversas famosas como Kika Edgar y Kate del Castillo con quienes ha compartido créditos en la serie La reina del sur. Sin embargo, ambas han desmentido que mantengan más allá de una amistad con el protagonista de la telenovela La querida del centauro. De hecho, ha declarado que continúa guardando el amor que le tenía a su fallecida esposa. Mientras sus hijos, Sebastián y Emiliano, desean que vuelva a tener una relación sentimental y lo han declarado públicamente. Solo el tiempo dirá si Humberto Zurita si se confirma un romance con Stephanie Salas o encuentra el amor en otra mujer.

