Stephanie Salas revela que su hija Michelle no quería a su novio Humberto Zurita Una fuerte confesión realizó Stephanie Salas sobre su primogénita Michelle Salas tras romance con Humberto Zurita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Stephanie Salas y Humberto Zurita presumen su amor a los cuatro vientos. La actriz llevaba mucho tiempo soltera, mientras su actual pareja sentimental enviudó en febrero de 2019, tras estar casado por más de 30 años con Christian Bach. Ahora, a,bis declarado estar muy felices con este idilio; sin embargo, la también cantante reveló que su primogénita, Michelle no siempre fue de su agrado el protagonista de la serie El galán y lo quería alejado de su familia. Todo ocurrió hace, más o menos, 30 años cuando los dos famosos trabajaron juntos en la obra de teatro Papito querido y en una escena Zurita, como parte de la trama, mostraba actitudes agresivas con Salas. Ante ello, la influencer, quien entonces era una pequeña niña, salía en defensa de su madre y se enfrentaba al actor. "El primer trabajo que hice con Humberto fue en los años noventa. Michelle tenía como dos años y Sebastián [hijo de Humberto] tenía como cuatro, ahí nos juntábamos", explicó Salas a los medios de comunicación. "Nos poníamos a bailar y ella no entendía, entonces le gritaba a Humberto: 'déjala, suéltala, Humberto malo'". Michelle Salas, Humberto Zurita y Stephanie Salas Michelle Salas, Humberto Zurita y Stephanie Salas | Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images; Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa situación se ha convertido en una divertida anécdota y ahora la hija de Luis Miguel, aplaude que su madre esté enamorada; así como, sucede con Sebastián y Emiliano, los hijos del intérprete de Ramiro Rivera en la teleserie 100 días para enamorarnos. Mientras tanto, Stephanie Salas y Humberto Zurita no solo comparten sus corazones, también están juntos en el escenario porque, curiosamente, están trabajando en Papito querido nuevamente.

