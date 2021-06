Stephanie Salas lanza un audio y saca las uñas por su hija Michelle: "¡Ya basta!" La actriz compartió una publicación acompañada de su voz y una foto en la que se dirige contundente a los creadores de la serie de Luis Miguel y a su protagonista. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como era de esperar, Stephanie Salas no ha podido más y finalmente ha salido en defensa de lo que más quiere, su hija Michelle Salas. Después de que la serie de su padre Luis Miguel destapara el supuesto romance de la joven con el que fuera mánager del artista, Alejandro Asensi, han saltado todas las chispas. Molesta por cómo se ha irrespetado y burlado la intimidad de su hija, la actriz ha compartido un audio en el que expresa su total indignación. Un escrito demoledor contra el intérprete de " La incondicional" y todo el equipo de producción de la famosa serie autobiográfica. Primero que todo, y como madre, ha sacado las uñas por su hija ante lo que considera un hecho de muy mal gusto. "Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto, la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego, padre de mi hija", lee una parte del comunicado. Stephanie Salas, Michelle Salas, Qué buen papá es mi mamá Credit: Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Stephanie, con esta actitud han herido cruelmente a una persona inocente y ajena a todo esto "traspasando y agrediendo personalmente la dignidad, el respeto, y la integridad que mi hija Michelle Salas, como mujer se merece", prosigue la también música. La que fuera pareja de Luis Miguel pidió respeto en nombre de su madre, el de sus hijas y el suyo propio con un grito de guerra de "¡ya basta!" que asegura representa a todas las mujeres.

