Stephanie Himonidis "en cuarentena" por el positivo en coronavirus de Alejandro Fernández La conductora de hoy Día (Telemundo), quien está embarazada, había entrevistado esta semana al cantante con motivo de su participación en los Latin American Music Awards. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández dio positivo recientemente en la prueba de detección de la COVID-19 durante los ensayos de los Latin American Music Awards por lo que no pudo actuar anoche sobre el escenario de esta premiación. "Telemundo y toda la producción de los Latin AMAs han sido muy responsables, estuvieron haciendo todas las pruebas necesarias para que todo el mundo estuviera bien y así descubrieron entonces que él tenía COVID y que no se podía presentar y juntarse con los demás", explicó este viernes Adamari López en su programa. Con motivo de su participación en este evento musical, el reconocido cantante estuvo concediendo durante los últimos días entrevistas a diferentes programas de televisión, entre ellos el show matutino de Telemundo, donde fue entrevistado por Stephanie Himonidis. La conductora mexicana compartió a inicios de semana una foto a través de Instagram en la que presumía orgullosa de la compañía del cantante. "Dos mexicanos en acción", escribió 'Chiquibaby' junto a la instantánea. Chiquibaby Stephanie Himonidis y Alejandro Fernández | Credit: Instagram Chiquibaby Lo último que podía imaginarse la presentadora es que ese encuentro que vivió con tanta emoción iba a terminar por pasarle factura al verse afectada indirectamente por el positivo en coronavirus del cantante, obligándola a ponerse en cuarentena como medida preventiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora, quien se encuentra en la dulce espera junto a su esposo Gerardo López, no tardó en comenzar a recibir mensajes de preocupación de sus seguidores, quienes inmediatamente se interesaron por su estado de salud y del bebé que viene en camino. "Estoy en cuarentena como medida preventiva debido a mi contacto con Alejandro Fernández", confirma Himonidis a People en Español. Afortunadamente, la conductora se "siente bien" y sin "ningún síntoma" hasta ahora. "Yo me siento bien y no tengo ningún síntoma hasta ahora gracias a Dios", expresa. "Le deseamos pronta recuperación a mi paisano", agrega.

