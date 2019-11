Conoce al esposo de 'Chiquibaby' By Moisés González ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mezcalent La animadora de Un nuevo día (Telemundo), Stephanie Himonidis, está cumpliendo 5 años de casada. Te presentamos a su esposo y te mostramos las fotos más románticas que ha compartido la pareja en sus redes. Empezar galería Stephanie Himonidis Image zoom Instagram Stephanie Himonidis La animadora mexicana lleva cerca de 8 meses alegrando las mañanas de miles de hogares latinos como parte del equipo de presentadores de Un nuevo día (Telemundo), matutino al que se unió en marzo de este año. Su participación de lunes a viernes en este programa mañanero ha otorgado a 'Chiquibaby' una popularidad mayor de la que tenía antes de integrarse oficialmente a las filas de Telemundo, lo que ha despertado mayor curiosidad entre el público alrededor de su vida privada. Advertisement Advertisement Felizmente enamorada Image zoom Instagram Gerardo López No muchos de los televidentes que sintonizan cada mañana Telemundo para ver a la 'Chiquibaby' en Un nuevo día saben, sin embargo, que el corazón de la bella animadora tiene dueño desde hace más de un lustro. Su galán Image zoom Instagram Gerardo López El responsable de que su corazón lata con fuerza es Gerardo López, un exitoso ejecutivo de contenido de medios con más de 25 años de experiencia y actual CEO de La Pantera Radio y Chiquibaby Show. Advertisement La boda Image zoom Instagram Gerardo López Ambos se casaron en noviembre de 2014 en un municipio de Puerto Vallarta, México, por lo que este año están cumpliendo 5 años de casados. Aniverario Image zoom Instagram Gerardo López Precisamente su quinto aniversario de bodas llevó recientemente a Stephanie a dedicarle unas bellas palabras a su esposo en redes. Romántico mensaje Image zoom Instagram Stephanie Himonidis "Feliz aniversario amor y gracias por las maravillosas memorias que hemos construido juntos y muchas más que están por venir", escribió Stephanie junto a esta romántica imagen que compartió en Instagram. Advertisement Advertisement Advertisement El mejor esposo Image zoom Instagram Stephanie Himonidis "Que nuestro amor siga rompiendo barreras y creciendo. Eres el mejor esposo del mundo", agregó la animadora. Esposos y mejores amigos Image zoom Instagram Gerardo López Para Gerardo 'Chiquibaby' no solo es su esposa, también es 'su mejor amiga'. "Mi amor y mi felicidad", ha reconocido el empresario. Bella pareja Image zoom Instagram Stephania Himonidis "Eres un gran hombre y te deseo toda la felicidad de este mundo hoy y siempre", se puede leer en esta instantánea que compartió Himonidis en Instagram semanas atrás para desearle un feliz cumpleaños a su esposo. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Síguele la pista! Image zoom Instagram Stephanie Himonidis No dejes de ver de lunes a viernes a Stephanie en Un nuevo día por Telemundo. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

