"Hago el intento de aceptarme día a día": Stephania Duque se deja ver en ropa interior ¡sin retoques!

"Que Robin me tome fotos me da confianza y lo que más me gusta es que tiene un estilo de retoque que conserva mucha naturalidad. No me gustan las pieles perfectas, no empasteladas (porque no existen), de todas maneras entiendo que muchos fotógrafos trabajan para los clientes, por tanto tienen en cuenta algunos de sus requerimientos y como yo soy un lienzo dejo que hagan lo que necesitan y quieren, por esa misma razón tengo fotos tan retocadas que hasta me quitan los lunares, no dejan de ser fotos bellas, pero tampoco son las que me identifican", reconoció la joven actriz colombiana por medio de su perfil de Instagram.