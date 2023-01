Hija de Tori Spelling sufre grave enfermedad Tori Spelling dio a conocer que su hija Stella fue diagnosticada con una importante enfermedad que puede traer graves consecuencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo 15 de enero de 2023, Tori Spelling dio a conocer que su hija Stella McDermott, de 14 años, fue diagnosticada con una enfermedad denominada migraña hemipléjico. La actriz dio a conocer lo que ocurre con una imagen de la chica desde una cama de hospital y un texto que subió a sus historias de Instagram. Aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo recibido y dar mayores detalles. "Quería agradecer a todos por los buenos deseos para Stella", mencionó Spelling. "Está en casa y se siente mucho mejor". La famosa explicó algunos de los síntomas de este padecimiento que ocasiona problemas tales como defecto motor, problemas visuales o sensoriales y trastornos del habla; lo cual, es una condición de cuidado de no ser tratada a tiempo. Tori Spelling Credit: Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una condición que afecta un lado del cuerpo, los signos son de un ataque de migraña hemipléjica son similares a los que se presentarían en un derrame cerebral, que generalmente incluyen dolor de cabeza intenso y repentino en un lado del cerebro, debilidad y entumecimiento en la mitad del cuerpo", explicó. Tori Spelling hija Credit: Tori Spelling Instagram Una de las protagonistas de la clásica serie Beverly Hills 90210, confesó que no sabía que Stella estaba atravesando por esta situación; sin embargo, ya está recibiendo los cuidados pertinentes. "Como sufrí de migraña toda mi vida, no tenía idea de esto. Agradecida con todos en la sala de emergencia, fueron increíbles y la cuidaron con mucho cariño", concluyó. Tori Spelling y su familia Credit: Amy Sussman/Getty Images De momento, Tori Spelling está dedicada al cuidado de su hija, aunque realizó un anuncio, también en una de sus historias, junto a Jennie Garth, otra de las protagonista de la mencionada emisión, de una próxima sorpresa entre ambas, aunque no dieron mayores detalles.

