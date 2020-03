Coronavirus: muere el actor de Star Wars, Andrew Jack, a los 76 años By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor de la famosa saga Star Wars, Andrew Jack, falleció a los 76 años por complicaciones del coronavirus. Según reportó su representante al diario británico Metro, el artista perdió la vida en un hospital a las afueras de Londres la mañana de este martes. “Falleció esta mañana por el COVID-19 en el Hospital de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independiente estaba locamente enamorado de su esposa”, señaló Jill McCullough, representante del actor. “Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral”. Andrew Jack formó parte del elenco de los episodios VII y VII de Star Wars. Además, participó en grandes producciones como entre otras, Avengers: Endgame, Robin Hood, Sherlock Holmes, Alien v. Predator y Lord of the Rings. La esposa de Andrew no estuvo a su lado en sus últimas horas de vida ya que se encuentra "trágicamente atrapada en cuarentena en Australia, ya que acaba de llegar de Nueva Zelanda la semana pasada”, dijo el representante del actor. El brote de coronavirus conocido como el covid-19 está dando la vuelta al mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante estos difíciles tiempos del coronavirus, es importante mantenernos positivos y cumplir las reglas del juego: la mejor manera de cuidarnos entre todos es lavarnos las manos muy a menudo con agua y jabón, no tocarnos la cara, limpiar la compra (no hay que olvidar que el virus vive horas e incluso días, según en qué superficies, como plástico, cartón, metal, etc) y mantener la distancia reglamentaria entre las personas (poco menos de dos metros). Fundamental es el método más eficaz para evitar la propagación: guarda cuarentena y siempre que sea posible… ¡Quédate en casa! Advertisement

Close Share options

Close View image Coronavirus: muere el actor de Star Wars, Andrew Jack, a los 76 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.