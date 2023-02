Muere el exjugador de la NFL Stanley Wilson Jr. tras colapsar en una clínica de salud mental El deportista de 40 años estaba bajo tratamiento tras ser declarado incapacitado para ponerse frente a un tribunal después de su arresto el pasado agosto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El exjugador de la NFL, Stanley Wilson Jr, ha fallecido a los 40 años tras sufrir un colapso en la clínica mental en la que se hallaba. Según TMZ Sports, el defensa lateral del equipo Detroit Lions, moría a principios de mes en el Hospital Metropolitan State, de Los Angeles. Dicho medio reporta que Wilson Jr. fue llevado a esta clínica el día 1 de febrero para recibir tratamiento tras haber sido declarado incompetente para estar frente a un tribunal. El mismo le requería por delitos de vandalismo por los que fue arrestado el pasado agosto. Según la publicación, fue acusado de irrumpir en una casa de Hollywood Hills dos veces, causando grandes daños a la propiedad una de las ocasiones. Stanley Wilson Jr. Stanley Wilson Jr. | Credit: (Photo by Getty Images) Por ahora, están por verse los resultados toxicológicos tras la autopsia. El hijo del que fuera corredor de los Bengals, Stanley Wilson Sr, solo tuvo la oportunidad de jugar dos temporadas en los Lions, finalizando así su carrera en 2007 después de que el equipo de Detroit lo reclutara en 2005. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wilson Jr. tuvo varios altercados en su historial con la juticia después de su carrera deportiva. Entre ellos, robo en una casa en 2016 en Portland. El deportista estaba "completamente desnudo" en el momento de los hechos, según informó en TMZ. Stanley Wilson Jr. Stanley Wilson Jr. en los Lions | Credit: (Photo by Diamond Images/Getty Images) También fue arrestado en dos ocasiones en 2017, una por caminar sin ropa en un barrio de Portland y nuevos intentos de irrumpir en una vivienda.

