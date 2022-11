Actor de Squid Game O Yeong-Su acusado de conducta sexual inapropiada ¡Los detalles! El actor O Yeong-Su de la popular serie Squid Game fue acusado de conducta sexual inapropiada en Corea del Sur. Así se defiende de las acusaciones de una mujer en su contra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir O yeong su Credit: (VALERIE MACON/AFP via Getty Images) El actor O Yeong-su ha sido acusado de conducta sexual inapropiada en Corea del Sur. La estrella de la popular serie Squid Game de Netflix fue acusado por una mujer de supuestamente tocarla inapropiadamente múltiples veces, reporta TMZ. La mujer —cuya identidad no ha sido revelada— denunció al actor de 78 años en diciembre del 2021, reporta JTBC. En la denuncia, ella se queja de que él la tocó varias veces sin su consentimiento. Por su parte, Yeong-su dice que él solo le tomó la mano a la mujer mientras caminaban por un lago y él la guiaba. El actor dijo que él se había disculpado con ella, pero que eso no significa que se declare culpable de las acusaciones en su contra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN O YEONG-SU Credit: (VALERIE MACON/AFP via Getty Images) Las autoridades sospechan que el actor tuvo contacto físico con la mujer en varias ocasiones, pero no se han revelado los detalles. En la serie, el actor dio vida al personaje de Oh Il-nam, el jugador 001, quien parecía tener buena suerte dentro de la letal competencia de Squid Game.

