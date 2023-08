La película de Eduardo Verástegui supera en taquilla a Indiana Jones y Mission Impossible en Estados Unidos La película Sound of Freedom de Eduardo Verástegui y Jim Caviezel ha superado en taquilla en Estados Unidos a Indiana Jones and the Dial of Destiny, y Mission Impossible: Dead Reckoning. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sound of Freedom ha sorprendido con su arrasador éxito, superando en taquilla a las nuevas entregas de las sagas Indiana Jones y Mission: Impossible. La película —protagonizada por Jim Caviezel, que tiene a Eduardo Verástegui como actor y productor—ha generado hasta ahora $174 millones en Estados Unidos desde su estreno el 4 de julio, reporta Deadline. Eso es más que lo generado por Indiana Jones and the Dial of Destiny $172.9 millones (estrenó el 30 de junio) y Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, $160.8 millones desde su estreno el 12 de julio. A nivel mundial, la nueva película de Harrison Ford Dial of Destiny ha generado $375 millones, mientras que la nueva Mission Impossible protagonizada por Tom Cruise ya ha rebasado los $522 millones. En los próximos meses, esperan que Sound of Freedom pueda verse en cines de otros países. Variety reporta que el presupuesto de producción de Sound of Freedom fue de unos $14.5 millones, en comparación con unos $300 millones para Dead Reckoning y Dial of Destiny, antes de invertir unos $100 million en el mercadeo de estas cintas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Verástegui Credit: Courtesy of Sound of Freedom Sound of Freedom fue inspirada por la historia real de Tim Ballard, quien ayudó a rescatar a niños de una red de tráfico humano y explotación sexual en Colombia. Ballard —el fundador de la organización Operation Underground Railroad, que rescata y ayuda a víctimas de trafico sexual— es interpretado en la película por Jim Caviezel, el protagonista de Passion of the Christ. Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom El guión y la dirección están a cargo de Alejandro Monteverde y fue distribuida por Angel Studios. El director habló con el diario Los Angeles Times sobre el fenómeno que ha sido la película, que habla del tráfico sexual de niños y busca crear conciencia para erradicar esta oscura realidad. "Es una completa sorpresa", dijo sobre el éxito taquillero de Sound of Freedom, que ha generado un movimiento social en las redes sociales. "Yo pensé que esta película nunca vería la luz del día". Eduardo Verástegui Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Desde hace 20 años hice este compromiso, esta promesa que le hice a Dios y a mis padres de usar mi vida, los talentos, todo lo que soy, en proyectos que tengan el potencial de entretener a la audiencia, pero también de hacer una diferencia en la vida de los demás porque el arte tiene ese poder", dijo Verástegui a People en Español. "Cuando uno pelea solo contra este monstruo claro que te da miedo", añade el histrión mexicano. "Cuando somos ya millones, me podrán tumbar a mí, a otro, pero a millones no nos pueden tumbar. Por eso es muy importante que el movimiento siga creciendo. Ahora los que tienen que tener miedo son los que están involucrados en este crimen. Yo espero que cuando incluso ellos vean la película se arrepientan de tanto mal que hacen. Los niños de Dios no están a la venta y por ellos tenemos que dar la vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La película de Eduardo Verástegui supera en taquilla a Indiana Jones y Mission Impossible en Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.