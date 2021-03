Close

El llamativo mensaje de Jennifer Lopez justo un día antes del anuncio de su ruptura La publicación de la artista a horas de darse a conocer la triste noticia ha batido récords de LIKES por su profundo mensaje a pesar de todo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con el anuncio de ruptura de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, todavía no confirmado por ellos, todos los ojos están puestos sobre la pareja. Precisamente sus últimas publicaciones en redes justo un día antes de que la noticia saliera a la luz, daban qué hablar por el mensaje que entrañan. La actriz y cantante superaba todos los récords de clicks en su último video en el que promovía sonreírle a la vida a pesar de los pesares. Quizás, solo quizás, un presagio de lo que acontecía en su parcela privada. El video que compartió y que ha obtenido los casi 7 millones de ME GUSTA mostraba una recopilación de momentos de su vida en los que reía a carcajadas. Un mensaje que invita a disfrutar cada instante de la vida. "Encuentra una buena razón para reír hoy. Les mando todo mi amor", escribió junto a este entrañable post que muestra su esencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Menos sonriente pero igual de positivo fue el de ARod, quien desde su barco preguntaba a sus seguidores qué planes tenían para el fin de semana. Por ahora, la pareja no ha vuelto a publicar nada en sus redes sociales. En medio de la marea mediática tras la supuesta separación, ambos han preferido mantenerse al margen, al menos de momento. Sus seguidores se mantienen expectantes y a la espera de un posible comunicado oficial.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El llamativo mensaje de Jennifer Lopez justo un día antes del anuncio de su ruptura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.