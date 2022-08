La última sorpresa que guardaba Evelyn Beltrán para Toni Costa por su cumpleaños: "¡No me lo puedo creer!" Quedaba una sorpresa más, la guinda del pastel. "¡No me lo puedo creer!", dijo el bailarín español al ver aparecer ante sus ojos a una persona muy querida para él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Trevi dice en una de sus famosas canciones, 'Lo que una chica por amor es capaz', que "cuando [una mujer] se enamora hasta el alma da". Y de eso sabe muy bien Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, quien este fin de semana dio rienda suelta a su lado más detallista y romántico para lograr que el bailarín español tuviera un cumpleaños inolvidable. Y vaya que sí lo logró. La influencer preparó varias sorpresas para el también instructor de Zumba que lo dejaron sin palabras. La última –la guinda del pastel– llegó el domingo cuando Evelyn llevó a cenar a Toni a un restaurante. Lo que el ex de Adamari López no sabía es que allí lo estaba esperando una persona que ha sido muy importante en su vida durante los últimos tres meses. Toni Costa Toni Costa no se esperaba recibir esta sorpresa | Credit: Instagram Evelyn Beltrán Natalia Alcocer, la concursante de la segunda edición el exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos, con quien Toni entabló una entrañable amistad dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana, viajó a Miami en compañía de su pareja para sorprender al bailarín con motivo de su cumpleaños a dos semanas del final de La casa de los famosos. Como no podía ser de otra forma, Alcocer quiso hacer cómplices a sus seguidores a través de las redes sociales del emotivo momento en el que le cae de sorpresa a Toni en el restaurante. Un momento que Toni no esperaba vivir y que le produjo mucha emoción e ilusión. "¡No me lo puedo creer!", expresó emocionado el bailarín al reencontrarse con su amiga. Toni Costa Toni Costa y Natalia Alcocer juntos en Miami | Credit: Instagram Evelyn Beltrán "Happy birthday", escribió la actriz y conductora mexicana junto a la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras un fin de semana inolvidable repleto de festejos y sorpresas que difícilmente podrá olvidar, Toni no dudó en agradecer públicamente a su pareja por todo lo vivido los últimos días. Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa "Gracias por todas mis sorpresas en mi cumpleaños mi amor. Fue todo superespecial y único. Llegaste a mi vida para volver a creer en el amor", escribió en sus historias de Instagram.

