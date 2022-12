La sorpresa "tan bonita" que se llevó Adamari López detrás de cámaras del programa ¿Qué dicen los famosos? La carismática conductora puertorriqueña estuvo este domingo concursando en el programa dominical de Telemundo. El momento más emotivo, sin embargo, lo vivió fuera del aire. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: TELEMUNDO Adamari López estuvo este domingo concursando en ¿Qué dicen los famosos?, el divertido programa de Telemundo conducido por Rodrigo Vidal que pone a prueba la agilidad mental de los famosos. "Yo hace muchos años vi este programa en México y cuando lo vi en la versión en español me pareció superinteresante y divertido y yo soy supercompetitiva y me encantan los juegos, así que tenía muchísimos deseos de que me invitaran", expresó la conductora puertorriqueña a través de un video que compartió en las redes sociales para promocionar su participación en el show. "Cuando vivía en México nunca tuve la oportunidad de ir, aunque sí me invitaron en una ocasión y no se pudo dar y ahora que me invitaron estando esta nueva versión pues no podía decir que no". Como se pudo ver al aire, la presentadora de 51 años se lo pasó en grande jugando en compañía de sus amigas mientras competía contra el grupo capitaneado por el actor mexicano Roberto Palazuelos. Adamari López Adamari López en ¿Qué dicen los famosos? | Credit: TELEMUNDO Adamari López en ¿Qué dicen los famosos? Adamari López en ¿Qué dicen los famosos? | Credit: TELEMUNDO Adamari López Adamari López en ¿Qué dicen los famosos? | Credit: TELEMUNDO El momento más emotivo, sin embargo, lo vivió fuera de cámaras mientras se preparaba para grabar el programa. Adamari López Adamari López en ¿Qué dicen los famosos? | Credit: TELEMUNDO La conductora se llevó una hermosa sorpresa que no dudó en compartir con sus seguidores a través de su página de Facebook. "Mirna, que fue la chica que me maquilló, dice que era fanática de Amigas y rivales, una novela que yo hice hace muchos años, y ella tiene una hija que ahora tiene 17 años […] y le puso mi nombre", comenzó contando la mamá de Alaïa. "¿Por qué le pusiste mi nombre?", le preguntó la presentadora. "Porque soy muy fan tuya", le dijo la maquillista visiblemente emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo quería darte las gracias primero por maquillarme tan bonita, que me dejaste superlinda y te lo agradezco mucho, y segundo darte las gracias también por de alguna manera haberte inspirado en mí y darle ese nombre a tu hija", expresó Adamari. "Ojalá tenga algún día la oportunidad de conocer a tu hija. Me parece un detalle superlindo que a través de la admiración de lo que uno hace en la tele uno se pueda ganar el cariño del público y que ellos decidan entonces ponerle el nombre de uno".

