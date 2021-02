Close

EXCLUSIVA Sonya Smith relata su experiencia como enfermera Tras graduarse en 2016, la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler tuvo la oportunidad de ejercer profesionalmente la enfermería. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sonya Smith hizo una pausa en su exitosa carrera como actriz en 2016 para graduarse como enfermera, una profesión por la que siempre se ha sentido muy atraída. Aunque no ha dejado de lado la actuación –el año pasado, por ejemplo, grabó para la cadena Telemundo la segunda temporada de Falsa identidad– la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Marido en alquiler, ¿Dónde está Elisa? y Cara sucia ha tenido la oportunidad de ejercer también profesionalmente la enfermería. "Cuando recién me gradué tuve la oportunidad de trabajar en una clínica para personas de la tercera edad, en una clínica privada de un amigo que me dio esa oportunidad", cuenta la reconocida actriz de origen venezolano en entrevista con People en Español. "Ahí obviamente interactuaba mucho con las personas de la tercera edad, me tocó trabajar en la flebotomía, que es cuando sacas sangre, atender a los pacientes…", detalla. Image zoom Sonya Smith | Credit: Mezcalent Justo antes de esa experiencia y mientras ponía en práctica lo aprendido cuando aún estaba estudiando, a Smith le tocó presenciar muchas situaciones sanitarias complicadas. "Cuando estaba estudiando sí me pasaron muchas cosas porque obviamente no era una oficina privada, era una sitio de rehabilitación donde teníamos pacientes que vivían en una parte del hospital que estaba dedicada para personas de la tercera edad y la otra parte teníamos pacientes que habían sido recién operados y que había que darles atención continua, entonces ahí vi muchas cosas, llegué a ver una persona que falleció, todo el proceso de llevarse al cadáver, que ya eso entra la parte forense […]", explica la intérprete de 48 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuvimos algunos casos [incluso] que tuvo que venir le emergencia a llevarse a algunos pacientes, pero son cosas que van pasando. Tú nunca sabes con qué te vas a enfrentar ese día. En mi caso tenía que sacarle sangre a una cantidad de pacientes y las personas de la tercera edad tienen mayor complicación a la hora de encontrarle la vena, de poder sacarle la sangre sin que la vena se colapse…, pero es parte del trabajo", asegura. La actriz ignora lo que le deparará el futuro en el terreno profesional, pero en el caso de que sigan llegando retos actorales a su vida y no llegue a ejercer 100% la enfermería sabe que no adquirió los conocimientos en vano ya que los puede emplear en cualquier momento de su vida. "No es algo que voy a decir: 'Bueno aprendí esto pero no lo uso'. No, yo lo empleo en mi día", asevera Smith, quien no duda en resaltar la gran labor que ejercen las enfermeras. "Es una carrera fascinante y muy bonita donde siento que muchas veces no se les da a las enfermeras y a los enfermeros –a las personas que trabajan en este rubro– el valor que en realidad ellos merecen porque ellos son la última línea y la voz de los pacientes", señala. "Es uno de los trabajos más arduos y más importantes porque tú eres como el punto medio. Tú debes estar pendiente de saber cómo está tu paciente, conocer cómo esta reaccionando, qué siente, qué está comiendo, o sea es un trabajo que requiere mucha dedicación", concluye.

