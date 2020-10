"Yo creo que todas las mujeres, o por lo menos el 99%, siempre tenemos ese instinto materno, aunque no lo desarrollemos como tal. Yo obviamente no tengo hijos, pero siempre he sido una persona muy maternal en el sentido de que me preocupan los demás. Si una persona me pide un consejo le voy a dar un consejo. Me gusta cuidar. No tengo hijos, pero tengo mis animales. Obviamente la gente dirá que no se puede comparar un hijo con un animal y no se trata nunca de hacer comparaciones porque creo que los afectos siempre son diferentes, pero se basan en lo más importante que es el amor y el afecto. Entonces siempre cuando tengo personajes de este tipo me enfoco mucho eso", cuenta la actriz en entrevista con People en Español.