Sonya Smith habla de sus planes tras graduarse de enfermera, ¿se retira de la actuación?

Sonya Smith es un claro ejemplo de que nunca es tarde para aprender aquello que se desea.

Aunque desde niña sintió fascinación por la medicina, no fue hasta finales del 2015 cuando se animó a estudiar enfermería. Tras un año dedicada por completo a sus estudios, el pasado 13 de diciembre la actriz de origen venezolano se graduó como enfermera.

¿Deja la actuación por la enfermería? ¿Regresa pronto a la televisión? ¿Cómo se encuentra su corazón en este momento tras su ruptura en marzo de este año con el actor Ricardo Chávez? Smith responde a estas y otras cuestiones en una entrevista exclusiva con People en Español.

Llevas un año alejada de las telenovelas. ¿Cómo es tu día a día ahora que no grabas?

Por lo general cuando no estoy grabando telenovelas mi día puede ser bastante tranquilo, dedicándome a quehaceres en mi casa, hacer ejercicio, leer, realizar cursos que me interesen o ensayar para alguna obra de teatro. Pero este año que he estado estudiando mis horarios comenzaban a las siete de la mañana cuando entraba a clases y terminaba en la escuela a la 1:30 de la tarde. Luego llegaba a la casa, almorzaba y me sentaba a estudiar, muchas veces hasta las 11:00 o 12:00 de la media noche. Si tenía examen al día siguiente me despertaba a las 4:30 a.m. para repasar.

¿Cómo surge la idea de estudiar enfermería?

En mi familia hay varios médicos y la medicina me ha parecido fascinante desde niña. Siempre me he sentido atraída por la medicina alternativa y homeopática, aunque nunca tuve el tiempo para dedicarme a ella por estar dedicada a mi carrera de actriz. De pronto se presentó la oportunidad de estudiar enfermería, la cual es una carrera muy amplia, donde puedes desempeñarte de muchas maneras. Pienso que lo más importante es tener una base sólida para poder más adelante seguir estudiando y así desarrollarme en la rama que más me interese.

¿Qué te atrae de la enfermería?

Me parece una carrera muy interesante y diversificada. Es una profesión noble dedicada a asistir y reconfortar a las personas necesitadas en momentos de enfermedad y fragilidad donde la/el enfermera (o) son los voceros, los intermediarios del paciente.

¿Tienes pensando dedicarte a esta profesión?

Me falta mucho por aprender y encontrar el área en donde me quisiera desempeñar, pero pienso que en algún momento tendré la oportunidad de desenvolverme en ella. Esto no significa que me aparte de la actuación, que es otra pasión que siempre estará presente en mi vida. Creo que todo lo que uno pueda aprender en la vida, todo conocimiento es un crecimiento intelectual y espiritual.

¿Te veremos el próximo año en televisión?

Es mi deseo. Tengo un ofrecimiento para hacer teatro comenzando el año y varias propuestas a nivel de televisión. A medida que transcurra el año iremos viendo.

¿Te animarías a participar en una superserie ahora que están tan de moda?

Si el personaje es interesante claro que me gustaría. En la actuación cada personaje te da la oportunidad de explorar nuevas facetas como actor y te permite seguir creciendo como profesional y personalmente.

¿Cómo te gustaría que fuera tu siguiente personaje?

Realmente no me he detenido a pensarlo, pero todo reto y nueva oportunidad de explorar y crear es siempre bienvenida.

¿Cómo se encuentra tu corazón?

Mi corazón se encuentra tranquilo en este momento. Estoy en un momento de mi vida donde la introspección, el aprendizaje y la paz es lo que más me motiva. Como te dirían en términos médicos: tengo pulsaciones cardiacas entre 60 y 100 por minuto, es decir mi corazón está latiendo muy bien.