Soltero y un gran partido... ¡Así es el hermano de Diego Boneta! Santiago es menor que su famoso hermano. Con un historial académico fantástico, descubre al otro rompecorazones de la familia Boneta. Por Nuria Domenech Diego Boneta, el actor mexicano que da vida a Luis Miguel en la serie biográfica del cantante que arrasa en Netflix, no solo triunfa en Hollywood con su buen hacer artístico, también lo hace como cantante y como productor. Con este simpático Tiktok el actor de Rock of Ages, anunciaba que había interrumpido el rodaje de la serie Luis Miguel debido a la cuarentena del coronavirus y que los fans tendrían que esperar al año próximo para ver la nueva temporada. El guapo galán comparte en numerosas ocasiones fotos con su familia y así fue que descubrimos que Diego Boneta tiene un hermano menor que cada vez se parece más a él. Image zoom Cortesía de Astrid Boneta En vez de seguir los pasos artísticos de su hermano Diego, Santiago Boneta decidió tomar el camino que comenzó su papá, Lauro González, y estudiar una carrera en la reconocida Universidad de Duke, una de las más prestigiosas de Estados Unidos y de toda América ubicada en Carolina del Norte. Image zoom Cortesía de Astrid Boneta Casi ocho años menor que su famoso hermano quien creció en la ciudad de México, Santi creció prácticamente en California, donde disfruta de un gran número de amigos y donde es normal verle practicar el surf en las playas de Málibu cuando los estudios se lo permiten. Santiago y Diego son, además de hermanos, mejores amigos. Image zoom Cortesía de @akilacabrona SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este año próximo, Santiago Boneta se graduará de Políticas Públicas con un certificado en Innovación y Empresariales, después de haber cursado un semestre el año anterior en España. Tanto Diego como Santiago, son perfectamente bilingües en inglés y español. Image zoom Cortesía de Diego Boneta Su mamá, la ingeniero Astrid Boneta, es estadounidense, nacida en Texas, de mamá española y papá puertorriqueño. El lunes 13 de julio este joven rompecorazones, quien pese a vivir alejado del ojo público ya tiene más de cien mil seguidores en su cuenta de instagram, cumple 22 espléndidos años y en estos momentos al parecer no tiene novia formal... ¡Un auténtico soltero de oro! ¿Alguna candidata que quiera robarle el corazón?

