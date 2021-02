Close

Famoso periodista de Televisa lucha por su vida por culpa del coronavirus Familiares y amigos del reconocido comentarista deportivo Gerardo Valtierra solicitan donadores de sangre urgentemente. "Está peleando con todo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 18 de febrero era el propio periodista Gerardo Valtierra quien anunciaba a través de sus redes que había dado positivo por coronavirus. Lo hacía en clave de humor, lo que daba a entender que no había mayores complicaciones. "Descubro que por fin ¡soy positivo a algo! Me entero que di positivo a la COVID_19. Confío en los doctores, en la ciencia, en los cuidados de mi mujer y mis hijas", escribía alentado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, una semana después su situación ha empeorado y se solicitan donantes de sangre para el reconocido periodista deportivo de Televisa. Era su amigo y compañero Javier Alarcón quien informaba al respecto en su perfil de Twitter con un mensaje breve pero directo con todos los datos necesarios para aquellos que puedan hacer su aportación. "El buen Gerardo Valtierra está peleando con todo contra la COVID-19 en el Hospital General. Se solicitan donadores de sangre", escribió. No ha sido el único en pedir ayuda urgente para el conductor, personajes del medio deportivo se sumaron al apoyo para Valtierra compartiendo la información con sus seguidores y pidiendo por su pronta recuperación. Tampoco faltaron los escritos de sus familiares agradeciendo el apoyo recibido por parte de tanta gente al saber el estado de Gerardo. Entre ellos, el de su hija, Mariana Valtierra, quien publicó un mensaje conmovedor en estos momentos tan llenos de incertidumbre para la familia. "Agradezco desde lo más profundo de mi ser y corazón todas las oraciones que están teniendo por mi papá, mi papito como tú bien sabes que te digo. La unión mueve todo y hoy el mundo nos necesita A TODOS", escribió junto a una preciosa imagen con su progenitor. Todo el apoyo, la fuerza y el cariño para nuestro colega y su familia.

