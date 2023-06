De vagabunda a top model, esta es la historia de superación de la modelo trans Solange Dekker La maniquí acaba de ser coronada en el Miss International Queen de Tailandia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Solange Dekker La conmovedora historia de Solange Dekker | Credit: (Photo by Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images) El pasado 24 de junio, Solange Dekker demostró al mundo que el límite está en el cielo. La modelo original de los Países Bajos se convirtió en reina del Miss International Queen 2023, celebrado en la ciudad tailandesa de Pattaya. Entre aplausos, lágrimas y mucha alegría, la maniquí fue proclamada la mujer trans más bella del mundo. El famoso certamen, organizado desde 2004 por la Compañía de Espectáculos Tiffany, contó con 22 candidatas de países latinoamericanos como Brasil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Venezuela, entre otros. ¿El propósito? Promover los derechos de este colectivo y acabar con la discriminación que aún existe en algunos países y ciertos sectores. Una lucha de muchos años en la que Solange ha formado parte proactiva. Solange Dekker Solange Dekker | Credit: (Photo by Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images) Hoy luce la gran corona, pero sus inicios no fueron tan brillantes. Antes de alzarse con títulos como el de la más bella en el Miss Intercontinental de Holanda Septentrional, por el que sufrió fuertes ataques y se vio obligada a defenderse públicamente, tuvo una vida de escasez y pobreza, producto de la fuerte discriminación desde el hogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha sido ella misma quien ha descrito la precaria situación económica que la hizo vivir en la calle tras sufrir el rechazo de su familia, quien nunca terminó de aceptar su condición ni la apoyó. Así lo recoge su entrevista a Magazine Linda y el diario español El Mundo. Y no solo eso, también la violencia diaria por ser diferente. "Crecí en un pueblo multicultural, pero de mente cerrada, todavía tienen los roles de género tradicionales y cualquier cosa que se aparte de ellos se considera extraña. Recibí muy poco apoyo de mi familia, y eso hizo todo muy difícil", reconoció. Su misión, además de seguir disfrutando de esta profesión que es su gran sueño, es abrir caminos a otras compañeras y seguir aniquilando las barreras que les impiden disfrutar de toda igualdad. Con esta corona internacional, se ha llevado a casa el primer premio de 11.700 euros y regalos varios, pero, para ella, no hay mayor galardón que el de continuar sumando granitos de arena hasta lograr ser reconocidas con absoluta normalidad.

