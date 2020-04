Los cortes de cabello casero de los famosos en cuarentena Estrellas como Maluma, Jwan Yosef o Pink se han visto obligados a convertirse en peluqueros domésticos en esta cuarentena. By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sofía Vergara La actriz le cortó el cabello de su sobrina Claudia. Jwan Yosef El pintor sueco hizo que su esposo Ricky Martin le cortara el cabello. Cristiano Ronaldo El futbolista también hizo que su pareja Georgina Rodríguez le cortara el pelo. Maluma El cantante recibió ayuda de su madre para su corte de pelo casero. Leticia Calderón La actriz le cortó el cabello a su hijo. P!nk La cantante se cortó el pelo en casa. Julia Butters La joven actriz cortó el cabello a su padre. Terri Hatcher La actriz se deshizo de sus canas en casa. Scott Evans El actor se cortó el pelo en casa con la ayuda de una maquinilla. Susan Lucci La actriz se recortó el flequillo con unas tijeras y con mucho cuidado. Advertisement

