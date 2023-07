Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian después de siete años de matrimonio Los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello están en proceso de divorcio. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de siete años de matrimonio, Sofía Vergara y Joe Manganiello se están divorciando, reporta Page Six. "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos", expresó la pareja a esta publicación. "Como dos personas que se aman y se aprecian mucho, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en este momento mientras navegamos esta nueva fase de nuestras vidas". La barranquillera ya no está usando su anillo de casada. Una fuente reveló a Page Six: "Sofía y Joe se han ido distanciando desde hace un tiempo y están dándose espacio para contemplar su futuro". La fría felicitación del actor a la estrella colombiana en su cumpleaños 51 el 10 de julio despertó sospechas de problemas en la relación. La protagonista de Modern Family y jueza de America's Got Talent celebró su cumpleaños en Capri, con amigos, pero sin su esposo. "Feliz cumpleaños Sofía", fue lo único que escribió Manganiello en el Instagram de su amada. Joe Manganiello Sofia Vergara Credit: Robin L Marshall/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja celebró una boda de ensueño en Palm Beach, Florida, en noviembre del 2015. Se conocieron en el 2014 en una cena en La Casa Blanca. Desde entonces, han deleitado a sus seguidores en Instagram con sus amorosos mensajes y fotos de sus vacaciones juntos. Joe Manganiello Sofia Vergar Credit: Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images En junio, fueron vistos juntos por última vez cuando Sofía visitó a su esposo en el set de su nueva película Nonnas con Susan Sarandon y Vince Vaughn. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado más declaraciones sobre su ruptura.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorcian después de siete años de matrimonio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.