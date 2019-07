Sofía Vergara y Joe Manganiello celebran cinco años de amor en candentes vacaciones By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Parece que fuera ayer, pero han pasado cinco años desde que Sofía Vergara y Joe Manganiello, una de las parejas favoritas de Hollywood, gritaran su amor a los cuatro vientos. Desde entonces, el mundo les ha seguido la pista y cada vez parece que se enamoran más a su público. ¡No te pierdas estas fotos de los cinco años que llevan juntos! Empezar galería ¡Cinco y contando! Image zoom Instagram/Sofía Vergara Sofía Vergara y Joe Manganiello están celebrando el amor con unas vacaciones. Advertisement Advertisement Súper dúo Image zoom Sofía Vergara/IG La pareja ha cautivado a todos con su amor incondicional a lo largo de estos años. Cuento de hadas Image zoom Instagram/Zuhair Murad Official Su boda en 2015 fue una de las más comentadas del año. La colombiana y el actor estadounidense son un pareja muy querida por el público. Advertisement SAG Awards Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic Una vez casados, los actores se robaron las miradas en cada alfombra roja. ¡Brillan juntos! Image zoom Sofía Vergara/Instagram A todos les parece que están hechos el uno para el otro. Papparazzi Image zoom Splash News/The Grosby Group No hay fotógrafo que no esté pendiente de ellos. Advertisement Advertisement Advertisement Paraíso para dos Image zoom Instagram / Sofía Vergara ¡Y que nos dicen de sus exóticas vacaciones anuales! Familia moderna Image zoom Instagram / Sofía Vergara Manganiello y Manolo González Vergara, el único hijo de Sofía, se llevan de maravilla. Apoyo mutuo Image zoom Gregg DeGuire/WireImage Los tortolitos no dejan de estar ahí el uno para el otro. En la premiere de Hot Pursuit, una de las últimas producciones en las que participó Sofía, derrocharon amor como si fuera el primer día. Advertisement Advertisement Advertisement Para siempre Image zoom Instagram/Joe Manganiello No cabe duda que esta power couple en la envidia de muchos en Hollywood. ¡Qué viva el amor! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

