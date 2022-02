Sofía Vergara y Alberto Guerra graban Griselda, Mario Cimarro y Michel Brown en la alfombra roja de Pasión de Gavilanes 2 y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sofia Vergara Films Action Scenes for New Netflix series 'Griselda' Sofía Vergara y Alberto Guerra grabando Griselda, además, Mario Cimarro y Michel Brown en la alfombra del estreno de Pasión de Gavilanes 2 y más fotos de los famosos 📸👀👀 Empezar galería Luces, cámara, acción Sofia Vergara Films Action Scenes for New Netflix series 'Griselda' Sofía Vergara grabando una escena junto al actor Alberto Guerra para la nueva serie de Netflix, Griselda, donde interpreta a la temida reina de drogas. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Gavilanes en la alfombra roja Juan Alfonso "El Gato" Baptista, Mario Cimarro y Michel Brown atienden al estreno previo de la nueva temporada de "Pasión de Gavilanes" (Telemundo) Credit: mezcalent Juan Alfonso "El Gato" Baptista, Mario Cimarro y Michel Brown posaron en la alfombra roja del estreno de la nueva temporada de Pasión de gavilanes, que transmitirá Telemundo a partir de este 14 de febrero en Estados Unidos. 2 de 6 Ver Todo En pareja Mario Cimarro atiende con su esposa, Juan Alfonso "El Gato" Baptista y Michel Brown al estreno previo de la nueva temporada de "Pasión de Gavilanes" Credit: mezcalent Además de posar junto a sus compañeros de reparto, el actor Mario Cimarro también desfiló junto a su pareja, Bronislava Gregušová. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Comodidad ante todo Camila Cabello Steps Out to Make a Call in Sweatpants Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La cantante y actriz Camila Cabello fue fotografiada en Los Ángeles hablando por teléfono y luciendo un look cómodo y casual. 4 de 6 Ver Todo Tras bastidores Gaby Spanic y Mayrín Villanueva en una escena de la telenovela "Si Nos Dejan", producción de Carlos Bardasano que estrenó primero por Univisión en Estados Unidos Credit: Mezcalent Gaby Spanic y Mayrín Villanueva en una escena de la telenovela Si nos dejan, producción de Carlos Bardasano que estrenó primero por Univisión en Estados Unidos y ahora se transmite en México a través de Las Estrellas. 5 de 6 Ver Todo ¡Fotos, fotos! Kendall Jenner Looks California Cool During Photoshoot For LA Clothing Brand Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La modelo Kendall Jenner llegando a un set en Los Ángeles donde participó en una sesión de fotos para una reconocida marca de ropa. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

