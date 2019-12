¿Sofía Vergara tiene nuevo trabajo? Según reportes publicados, la actriz colombiana Sofía Vergara se reunió con ejecutivos del programa de la cadena NBC America's Got Talent con miras a sumarse a sus filas como jurado. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz colombiana Sofía Vergara se reunió hoy con parte del equipo de producción del programa de televisión America’s Got Talent (NBC), según reportes publicados, para explorar la posibilidad de llenar uno de los espacios dejados en su jurado por la inesperada salida de las actrices Julianne Hough y Gabrielle Union. De acuerdo con reportes de publicados por el portal TMZ, la actriz colombiana llegó 20 minutos tarde a la reunión que se prolongó por dos horas. En dicho encuentro, se habló además de posibles proyectos en español para Vergara en la cadena Telemundo, propiedad de NBC. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La controversial salida de Hough y Union se debió a que, supuestamente, Union se había quejado del ambiente “tóxico” en el show, en el cual ella habría sido criticada por su apariencia y maquillaje. La cadena inició una investigación sobre el caso. La segunda temporada de American’s Got Talent: The Champions regresará al aire el 6 de enero y Vergara ya está culminando la última temporada de su galardonada comedia Modern Family (ABC). Advertisement

