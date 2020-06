Sofía Vergara y Joe Manganiello se compran una "casita" ¡de $26 millones! El palacio con piscina y canchas de tenis de más de 17,000 pies cuadrados perteneció a un famoso jugador de béisbol. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Vergara está imparable. No solo ha ocupado un sitio de honor como una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y acaba de estrenarse como juez de lujo en America's Got Talent (NBC) al lado de Simon Cowell. Ahora la colombiana y su marido, Joe Manganiello, acaban de adquirir una mansión que es una verdadera joya californiana que les ha costado la friolera de ¡26 millones! Vergara, de 47 años; y Manganiello, de 43, viven actualmente en una mansión de ensueño en Beverly Hills, la cual adquirieron por $10.6 millones en el 2014. Pero esa "casita" palidece en comparación con el palacio que han adquirido en la comunidad privada de Beverly Park y que ocupa una superficie de aproximadamente 17,000 pies cuadrados. Entre sus lujos se cuentan 6 dormitorios, 10 cuartos de baño, piscina, canchas de tenis y baloncesto, spa, gimnasio profesional y múltiples salones. Esta es la nueva "casita" de Sofía Vergara y Joe Manganiello en Beverly Park. Image zoom Image zoom INF/The Grosby Group La propiedad cuenta con una cocina gourmet profesional con cubiertas de ónix, una oficina y biblioteca con paneles de nogal, un cine con bar para snacks y golosinas, y una casa para invitados. Image zoom The Grosby Group Esta es la otra propiedad de la pareja, donde residen actualmente y que ha causado revuelo en las redes. La casa les costó $10.6 millones en el 2014. Image zoom Zilllow.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja buscó por todos los rincones de Hollywood antes de encontrar la mansión de sus sueños y según People, antes de realizar su impactante compra habían visitado propiedades que pertenecieron a Eddie Murphy, Mark Wahlberg y Denzel Washington, entre otras. En cuanto a su nueva casona, que ocupa 18.5 acres de terreno y es de estilo mediterráneo, se sabe que perteneció al exjugador de béisbol Barry Bonds. De acuerdo al diario Los Angeles Times, la casa llevaba varios meses en el mercado: desde el 30 de octubre, para ser más precisos, e inicialmente fue puesta a la venta por $30 millones. ¡Así que a doña Sofía no le fue nada mal en la negociación!

