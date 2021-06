La sorprendente respuesta de Sofía Vergara cuando le preguntaron sobre la parte que más le gusta de su cuerpo La estrella colombiana se apareció por el show de Ellen DeGeneres y dejó a todos boquiabiertos al responder la pregunta ¡el video es imperdible! Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Vergara se ha convertido en la reina del #tbt. La jueza de America's Got Talent (NBC) se ha ganado dicho sitio no solo por su impactante belleza -que parece aumentar con los años- sino por su característico estilo del humor y brutal honestidad. Justamente la doña echó mano de esos dones al someterse a un divertido juego al que fue sometida en el show de Ellen (ABC) donde la ojiazul anfitriona la puso en aprietos con sus preguntas, especialmente una: ¿Cuál es la parte de tu cuerpo de la cual te sientes más orgullosa? La respuesta de la colombia no se hizo esperar "¡Ay por favor, Ellen", exclamó provocando las risas del público -y de la misma Ellen-. "Realmente quiero decirles que he abierto puertas [con dichos atributos]", exclamó con una gesto de resignación y picardía dejando a la audiencia desternillándose de risa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo no sé si soy fuerte", reveló en 2017 la nacida en Barranquilla confesó a la revista Health. "Tengo malas rodillas y huesos muy delgados; apenas si puedo hacer una lagartija". "Quisiera ser más atlética, pero cuando naces con boobies gigantes...las tuve desde los 13 años] y se hicieron más grandes cuando me embaracé y tuve al bebé". Y ese bebé es hoy su querido hijo Manolo.

