Fan critica el rostro de Sofía Vergara y ella le responde así Durante unas vacaciones en Italia, Sofía Vergara recibió una crítica sobre su rostro. La actriz colombiana no se quedó callada y esto fue lo que respondió. By Nohelia Castro Sofía Vergara empacó maletas y se trasladó a Europa para disfrutar de unas merecidas vacaciones veraniegas junto a su pareja, el actor Joe Manganiello. El destino elegido por la parejita fue Positano. Sofía y Joe optaron por hospedarse en el legendario hotel Le Sirenuse. La lujosa propiedad se encuentra en el centro de Positano con fácil acceso a las preciosas áreas a lo largo de la costa de Amalfi, que incluye Nápoles, Pompeya, Ravello y Capri. Además, las habitaciones y la terraza con piscina ofrecen unas vistas imponentes al Mar Mediterráneo y al pintoresco pueblo de Positano. Vergara aprovechó para presumir de su espectacular figura en un traje de baño de Dolce & Gabanna mientras tomaba algo de sol a bordo de un lujoso yate. Image zoom Sofia Vergara/Instagram Image zoom Sofia Vergara/Instagram Tampoco dejó de deleitar su paladar con platillos italianos. "Ya no me des más pasta Joe", escribió la colombiana en el pie de esta simpática fotografía. Fue durante una "perfecta noche veraniega" que Vergara recibió un crítica por parte de un seguidor en Instagram. "Hace rato que se cambió la cara, era hermosa y el cambio fue extremo", publicó el cibernauta. De inmediato, Sofía respondió tajante: "¿Con qué me la cambié? ¿Con la vejez? Sí, eso pasa a los 47 años. Tú tampoco te vas a salvar. Nos pasa a todas". Image zoom Sofia Vergara/Instagram Tal parece que la actriz cambió de opinión y optó por borrar su mensaje, sin embargo, cientos de fans continúan aplaudiendo su escrito. Hasta la periodista María Celeste Arrarás expresó: "¡Bien dicho!". Image zoom "Lo que pasa es que la envidia de algunos no deja ver que a los 20 era una princesa y a los 47 se convirtió en una reina. Orgullo colombiano. Te amamos Sofía", escribió una fan.

