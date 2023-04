Sofía Vergara para el tráfico con su look neón ¡sexy y sofisticado! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sofia Vergara Credit: Mega/The Grosby Group La actriz colombiana deslumbra en Hollywood con bolso carísimo y gabardina primaveral. Además, el hijo de Andrés García se despide de su padre y Selena Gómez reaparece tras rumores de romance con Zayn Malik, ¡míralos! Empezar galería Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Mega/The Grosby Group La jueza de America's Got Talent (NBC) apareció fresca y primaveral en Los Ángeles, CA. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Leronardo García funeral andres garcia leonardo garcia Credit: Mezcalent El hijo menor del actor Andrés García fue el único de los tres vástagos del actor que acudieron a darle el último adiós durante su velorio en Acapulco, México. 2 de 7 Ver Todo Selena Gómez Selena Gómez Credit: Gotham/GC Images La actriz y cantante entre grabaciones de Only Murders in the Building (HULU) y rumores de que sostiene un romance con el cantante Zayn Malik, exintegrante del grupo One Direction. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Daisy Fuentes Daisy Fuentes Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria de moda cubanoamericana saliendo de una cena en West Hollywood con un look urban-chic. 4 de 7 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz nominada al Oscar en Nueva York tras la presentación a la prensa de la cinta Ghosted en un lujoso hotel de la ciudad. 5 de 7 Ver Todo Adriana Cataño y su hija Gaby adriana cataño y su hija gaby Credit: Mezcalent Madre e hija felices en Miami, FL., durante el estreno de la cinta La Usurpadora, El Musical, que es una adaptación fílmica de la telenovela homónima. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diana Fuentes y Lenier Diana Fuentes and Lenier Credit: Getty Images Los artistas durante su presentación musical en los estudios de Despierta America (Univision) en Doral, FL. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

