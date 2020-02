¡Sofía Vergara, nueva juez de America´s Got Talent! La actriz colombiana, que acaba de terminar de grabar el último capítulo de la serie Modern Family, será la primera latina en convertirse en juez del famoso show de AGT. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El simpático reparto de Modern Family celebró hace unos días el final de la serie en el Sunset Room de Hollywood, después de once años de éxito en la pequeña pantalla. Así lo contaba Sofía Vergara, quien compartió un video en sus redes bajo el que escribió: “¡Se acabó la fiesta! ¡Adiós estudio 5! ¡11 años de Modern Family!” Ahora, la talentosa colombiana de cuarenta y siete años confirmó que será parte de America’s Got Talent para convertirse en juez del exitoso show junto al panel conformado por Simon Cowell, Howie Mandel y la bellísima Heidi Klum. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “¡Estoy muy feliz de ser parte de esta nueva familia en AGT! Es un capítulo nuevo y emocionante para mí y estoy increíblemente orgullosa de ser la primera latina que es juez de este show. ¡No puedo esperar a disfrutar de todo el talento y pasarla bien con todos Vds.!”, comentó la encantadora actriz ante esta nueva aventura. Image zoom Pocos días antes, durante la última jornada del rodaje de Modern Family y para celebrar el final de las últimas escenas con sus compañeros, se podía ver a la exitosa latina emocionada hasta las lágrimas al ritmo de la canción “Time of Your Life” de Green Day’s. Mientras que Sofía Vergara se mostraba visiblemente emocionada, Hyland, Julie Bowen y Jesse Tyler Ferguson le rodeaban con cariño. Modern Family convirtió a Sofía Vergara en la actriz mejor pagada de la televisión en Estados Unidos. Después de estrenarse en 2009, la serie llegó a ganar 5 Emmys a Mejor Comedia. El episodio final se retransmitirá el día 8 de abril. Advertisement

