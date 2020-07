Sofía Vergara rompe a llorar al recordar el traumático asesinato de su hermano en Colombia La actriz Sofía Vergara se conmovió hasta las lágrimas en pleno show de America's Got Talent al recordar la pesadilla que vivió su familia cuando su hermano fue asesinado en Colombia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sofía Vergara rompió a llorar en pleno programa America's Got Talent. La actriz colombiana, quien figura como jueza de talento en el show, se conmovió al recordar el asesinato de su hermano en 1998 en Colombia. Uno de los concursantes, Brandon Leake, reveló que su hermana había fallecido y le dedicó un poema a su hermana menor Danielle Marie Gibson, quien murió en 1997 cuando tenía solo 8 meses. "El poema de esta noche es un tributo a mi hermana", dijo Leake, de 27 años. "Ella está conmigo ahora". En el poema, el joven expresaba que no se arrepentía de las cicatrices emocionales y el dolor que le había dejado la muerte de su hermana, porque todos esos recuerdos eran todo lo que a él le quedaba de ella. Vergara, de 47 años, se emocionó hasta las lágrimas al decirle al concursante que su poema era "bello". Image zoom (Photo by Tibrina Hobson/WireImage) “Mi hermano falleció el mismo año que murió tu hermana", le dijo. "Puedo sentir tu dolor". La estrella de Modern Family se sintió identificada. "Yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es que te arrebaten a alguien sin que tú sepas". El hermano mayor de la actriz, Rafael, fue asesinado en 1998 durante un intento de secuestro en Colombia, reportó Fox News. Rafael tenía solo 27 años cuando murió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by PG/Bauer-Griffin/GC Images) Leake dejó muy impresionados a los jueces con su poema y evidentemente tocó el corazón de Vergara.

